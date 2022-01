Le SSD NVMe PATRIOT P400 PCIe Gen4x4 est maintenant disponible.



PATRIOT annonce la disponibilité du SSD PATRIOT P400 PCIe Gen4x4 NVMe proposé en capacités de 512 Go et 1 To. Utilisant l'interface PCIe 4x4, le PATRIOT P400 offre des vitesses allant jusqu'à 5000 Mo/s. Le SSD est équipé d'un fin dissipateur en graphène afin de fournir une dissipation thermique adéquate pour des performances soutenues et être capable de s'intégrer dans la plupart des systèmes aux espaces restreints.







"Le PATRIOT P400 M.2 est conçu pour être une solution idéale pour les utilisateurs soucieux de leur budget qui cherchent à obtenir une solution de stockage économique avec des performances PCI Express gen4x4. Notre équipe de conception a créé une excellente solution thermique en utilisant un mince bouclier thermique en graphène qui permet d'éviter toute interférence physique lors de l'utilisation de ce système drive-in dans un espace limité, tel qu'un ordinateur portable mince." a déclaré Roger Shinmoto, vice-président de PATRIOT MEMORY.



Le PATRIOT P400 est construit à partir d'un M.2 à simple face conçu pour économiser de l'espace et assurer une compatibilité maximale avec les ordinateurs portables les plus fins et les ordinateurs de bureau à petit facteur de forme. La stabilité et la fiabilité sont des points essentiels lors de la création de produits de stockage exceptionnels, et chaque P400 est doté d'un micrologiciel avancé pour assurer la protection du chemin de données de bout en bout et d'une technologie Smart ECC pour garantir l'intégrité des données et éviter leur corruption lors des traitements intensifs. Ces éléments garantissent que les performances de pointe seront maintenues tout en préservant les transferts de données haute performance dans une grande variété de charges de travail, de l'édition vidéo aux projets de création visuelle et audio, en passant par les batailles de jeux.







Spécifications rapides :



- PATRIOT P500 512 Go (P400P512GM28),

- Lecture séquentielle : 5 000 Mo/s,

- Ecriture séquentielle : 3 300 Mo/s,

- TBW : 400 To.



- PATRIOT P500 1 To (P400P1TBM28),

- Lecture séquentielle : 5 000 Mo/s,

- Ecriture séquentielle : 4 800 Mo/s,

- TBW : 800 To.



Prix, disponibilité et garantie



Le SSD NVMe PATRIOT P400 bénéficie d'une garantie de 3 ans. Disponible dès à présent sur la boutique en ligne PATRIOT et sur Amazon avec les 512 Go pour 104.99 Dollars et 1 To pour 179.99 Dollars.



