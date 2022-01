ZALMAN lance la série Alpha de refroidisseurs de CPU AIO avec l'innovation de la pompe "Triple Flow".



ZALMAN a lancé aujourd'hui la ligne Alpha de refroidisseurs de CPU liquides tout-en-un. Disponible en trois variantes basées sur la taille du radiateur - Alpha 36 (360 mm x 120 mm), Alpha 28 (280 mm x 140 mm), et Alpha 24 (240 mm x 120 mm), chacune avec des sous-variantes basées sur la couleur - blanc et noir ; la principale nouveauté de la série Alpha est la conception du bloc-pompe.











ZALMAN a conçu la pompe pour qu'elle dispose de trois voies d'écoulement indépendantes pour l'entrée et la sortie du liquide de refroidissement, ce qui permet d'éviter la surcharge de la pompe. Ses concepteurs affirment que cela améliore également les performances de refroidissement en réduisant le fluide résiduel dans la chambre de la pompe. La base de dissipation de la chaleur est en cuivre, avec un grand réseau de micro ailettes de 0,15 mm. Le bloc-pompe est doté d'un contrôleur de ventilateur intégré qui gère les ventilateurs du radiateur en fonction des besoins de refroidissement. Le bloc-pompe est également doté d'une partie supérieure lumineuse ARGB en forme de dôme qui se déplace librement, ce qui vous permet d'orienter le logo ZALMAN comme vous le souhaitez.











Chacun des ventilateurs de 120 mm inclus dans l'Alpha 36 et l'Alpha 24, tourne entre 500 et 1 800 RPM, avec une pression statique de 1,90 mm H₂O, et un bruit maximal de 33 dBA, tandis que les ventilateurs de 140 mm inclus dans l'Alpha 28 tournent entre 500 et 1 600 RPM, avec une pression statique de 1,70 mm H₂O et un bruit maximal de 34 dBA. La société n'a pas révélé le débit. Parmi les types de sockets de CPU pris en charge par tous les modèles figurent LGA1700, AM4 et LGA1200.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP