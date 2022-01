PowerColor lance sa série Radeon RX 6500 XT.



TUL Corporation, un fabricant leader et innovant de cartes graphiques AMD depuis 1997, a annoncé aujourd'hui sa gamme Radeon RX 6500 XT. Ces dernières cartes graphiques sont construites sur l'architecture de jeu AMD RDNA2 et conçues pour rendre accessibles à un plus grand nombre de joueurs des expériences de jeu 1080p incroyables pour les titres AAA et esports les plus populaires.











Chaque joueur a des besoins différents et PowerColor propose ses cartes graphiques Radeon RX 6500 XT dans des configurations à deux ou un seul ventilateur pour ceux qui cherchent à construire un PC de jeu à petit facteur de forme. Grâce à un refroidissement très efficace et à la technologie Mute Fan de PowerColor, les cartes graphiques PowerColor Radeon RX 6500 XT sont fraîches et silencieuses, ce qui est idéal pour tous ceux qui cherchent à jouer sans être dérangés.











Technologie AMD Infinity Cache pour des performances économes en énergie



Les nouvelles cartes graphiques PowerColor sont dotées de la technologie AMD Infinity Cache qui permet d'obtenir des performances à large bande passante avec une faible consommation et une faible latence. Ce cache global est vu par l'ensemble du cœur graphique, capturant la réutilisation temporelle et permettant un accès instantané aux données.



Des expériences de haut niveau



La technologie AMD Radeon Anti-Lag, qui réduit considérablement les temps de réponse entre l'entrée et l'affichage, permet d'améliorer les performances et la réactivité des jeux. La technologie AMD Radeon Boost offre une augmentation des performances lors des scénarios de jeu en mouvement rapide en réduisant dynamiquement la résolution de l'image ou en variant les taux d'ombrage pour différentes régions d'une image. Les nouvelles cartes graphiques propulsent encore plus loin l'expérience de jeu en prenant en charge la dernière technologie HDMI 2.1 VRR, ainsi que la technologie AMD FreeSync pour des jeux fluides et sans saccades sur les écrans certifiés AMD FreeSync.



AMD Radeon PC Gaming est prêt pour Windows 11



Windows 11 a été créé pour le jeu sur PC ultime, avec des graphismes de qualité supérieure, une vitesse étonnante et une sélection incroyable de jeux. Windows 11 inclut des fonctions de jeu comme DirectX 12 Ultimate et Auto HDR.



Avec les normes environnementales et sociales les plus élevées



Engagé à respecter les normes les plus strictes, l'emballage de la carte graphique PowerColor Radeon RX 6500 XT n'utilise que des matériaux certifiés FSC, dans le cadre de l'engagement de PowerColor à faire progresser l'industrie vers un monde plus durable.



Voici les fiches techniques :







