CHERRY lance les souris MW 9100 et MC 2.1.



CHERRY, le spécialiste allemand des périphériques de saisie informatique, entame la nouvelle année 2022 avec le lancement de deux premiers produits. Deux nouvelles souris d'ordinateur viendront désormais compléter la gamme de produits : la CHERRY MW 9100 et la CHERRY MC 2.1. La résolution de la CHERRY MW 9100 peut être réglée en 3 étapes. Le bouton DPI vous permet de basculer entre 1000, 1600 et 2400 dpi par simple pression sur un bouton. Lorsque la LED d'état indique un niveau de batterie faible, la souris peut être rechargée via le câble USB-C fourni et le travail peut être poursuivi de manière détendue. Une charge de la batterie au lithium permet de tenir plusieurs semaines.











Pour une flexibilité maximale, la souris sans fil pour PC peut être connectée à votre appareil via Bluetooth ou via le récepteur radio 2,4 GHz. Un interrupteur à glissière situé sur la partie inférieure de la souris vous permet de passer d'un type de connexion à l'autre. Dans les deux cas, la transmission utilise le cryptage AES-128. En voyage, la souris CHERRY MW 9100 peut être rangée dans le sac de transport inclus. Le récepteur USB se range magnétiquement à l'intérieur de la souris.











La CHERRY MC 2.1 est votre souris de choix, non seulement en termes de confort mais aussi de performances. En tant que souris de jeu pour droitiers, la CHERRY MC 2.1 tient parfaitement dans la main - l'ergonomie et les performances sont primordiales. Les inserts en silicone sur les côtés, avec leur texture de surface discrète, sont particulièrement confortables. Avec son câble extra-souple, son poids réduit et ses larges patins, la souris PC glisse facilement sur les surfaces.



La molette de la souris, caoutchoutée et translucide, avec ses nervures tactiles pour une prise en main optimale, attire particulièrement l'attention. Grâce à sa transparence, elle permet d'afficher tout le spectre des couleurs avec 16,8 millions de couleurs (RVB) et divers effets lumineux. Vous pouvez régler le capteur Pixart 5000 dpi précis étape par étape, directement via le commutateur dpi de la souris.



D'autres options de réglage sont fournies par le logiciel CHERRY UTILITY, auquel vous accédez rapidement en cliquant sur le bouton CHERRY. Le logiciel permet également de programmer et d'enregistrer librement des profils d'utilisateur individuels.



CHERRY est fier qu'après le clavier MX 2.0S et le casque HC 2.2, la souris CHERRY MC 2.1 ait reçu le même prix du German Design Awards. Le casque et la souris ont été récompensés par le German Design Award 2022 dans la prestigieuse catégorie "Excellent Product Design - Computer and Communication". Nos clients peuvent ainsi combiner des produits primés et esthétiques d'une même marque pour créer une apparence uniforme et harmonieuse. Dans la meilleure tradition d'ingénierie allemande, la souris MC 2.1, le casque HC 2.2 et le clavier MX 2.0S de CHERRY offrent non seulement un excellent design, mais aussi des performances et une précision exceptionnelles.



Disponibilité et Prix



La CHERRY MW 9100, dont le prix de vente conseillé est de 38.99 euros et la CHERRY MC 2.1, dont le prix de vente conseillé est de 32.99 euros, sont disponibles dès maintenant.



Pour plus d'informations :



- MC 2.1 : Cliquez ICI,

- MW 9100 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP