Alphacool sort le réservoir ES 4U avec le top D5.



Alphacool présente aujourd'hui le réservoir ES 4U avec pompe D5 intégrée de la série Enterprise Solutions. La combinaison de la tête de pompe et du réservoir est conçue pour être montée directement à l'avant des serveurs 4U. Cela vous donne des possibilités de maintenance plus facile grâce à un positionnement astucieux dans le boîtier du serveur !



















Un autre point positif est le couvercle utilisé, il est fait exclusivement en acrylique, ce qui vous permet de voir et de contrôler le niveau de refroidissement par eau à tout moment. En outre, le couvercle en acrylique comporte 2 entrées et sorties avec des filets G1/4", qui permettent de remplir, vider et purger facilement la boucle de refroidissement, même lorsqu'elle est installée dans le boîtier. Le couvercle de pompe intégré et est compatible avec toutes les pompes de format D5. La bague de retenue de la pompe, le joint torique de la pompe et toutes les vis sont inclus.



Voici la fiche technique :







Le prix sera de : 109.98 euros.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP