BENQ nous propose un nouvel écran PC : L’édition limitée EX3210R : Dying Light 2 Night Runners Edition.



BenQ MOBIUZ lance une édition limitée de son écran incurvé EX3210R en partenariat avec TECHLAND à l’occasion de la sortie de Dying Light 2 Stay Human.



Ce partenariat associe deux puissances du jeu immersif : Techland offre des sensations fortes en open world qui tiennent les joueurs en haleine, passant d'un défi à l'autre, tandis que les écrans gaming MOBIUZ maximisent l'immersion pour une intensité ininterrompue. Ensemble, les joueurs peuvent s'attendre à une expérience époustouflante, avec de l'action en continu et des

graphismes incroyables sur un écran conçu spécifiquement pour profiter au maximum de chaque moment palpitant.







Les joueurs ont besoin d'une approche à plusieurs volets pour évoluer dans la Ville et cet écran incurvé 1000R de 32 pouces crée un monde d'immersion sensorielle audiovisuelle, tout en ajoutant un atout à l'arsenal de chaque joueur. Un mauvais contrôle de la luminosité laisse généralement les joueurs vulnérables face aux ennemis et empêche des opportunités d'évasion. Grâce au Light Tuner, technologie exclusive BenQ, les joueurs peuvent choisir parmi 20 paramètres de luminosité pour déterminer l'équilibre idéal entre lumière et obscurité en fonction de leur style de jeu.



Écoutez : un audio surélevé



La plupart des écrans gaming ne peuvent pas délivrer efficacement des indices sonores du fait de systèmes audio de qualité inférieure, ce qui fait que les joueurs perdent un avantage concurrentiel lorsqu'ils manquent les signes de zombies en approche. Ces systèmes sonores entravent également la communication au sein de l'équipe et privent les joueurs de l'ambiance supplémentaire de la bande son. Avec le système audio de l’EX3210R, qui comprend deux haut-parleurs de 2W, un caisson de

basses de 5W et un processeur de signal numérique (DSP) permettant de sélectionner des modes audio personnalisés, les jeux ne seront plus jamais les mêmes.



Une optimisation intelligente des jeux



La technologie HDRi (intelligente) met en valeur des détails très nets pour que les joueurs puissent distinguer les alliés des adversaires. Attendez-vous à un contraste raffiné, une clarté étendue et des couleurs vives, optimisés pour l'environnement par un capteur discret sur l’écran. Non seulement cette technologie offre un avantage concurrentiel, mais elle permet également de profiter davantage du jeu pour vivre pleinement l'expérience de Dying Light 2 Stay Human.



Ajoutez une courbe à votre jeu







Afin que les joueurs aient l'impression d'être The City, la courbure 1000R correspond à la forme de l'œil humain pour une immersion suprême. L'EX3210R dissout l'espace entre le joueur et l'action, enveloppant son champ de vision des images, des sons et des scènes qui font de Dying Light 2 Stay Human l'un des jeux d'horreur les plus attendus de 2022.



" Nous sommes fiers d'annoncer le partenariat avec Techland et lancer cette édition spéciale EX3210R Dying Light 2 Night Runners Edition ", a déclaré Alan Song, responsable marketing produit chez BenQ. "MOBIUZ vise à offrir l'expérience de jeu la plus immersive aux joueurs, en leur permettant de découvrir un monde de couleurs vives et de détails spectaculaires. Dying Light 2 Stay Human est exactement le jeu que nous recherchons pour mettre pleinement en valeur les fonctionnalités de notre écran. "



Disponibilité et Prix



L’édition limitée exclusive EX3210R Dying Light 2 Night Runners Edition sera mise en vente en février 2022, les précommandes débutent le 21 janvier 2022. Pour toute précommande, possibilité de

recevoir un code et bénéficier du jeu Dying Light 2 Stay Human dématérialisé gratuitement.



- En savoir plus sur l'EX3210R Dying Light 2 Night Runners Edition : Cliquez ICI.



- En savoir plus sur Dying Light 2 Stay Human : Cliquez ICI.



BENQ