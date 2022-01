NETGEAR Orbi WiFi 6E est maintenant disponible: haut débit et quad-band !

Suite à l’ouverture en décembre de la bande des 6 GHz, NETGEAR est heureux d’annoncer la disponibilité sur le marché français de sa solution WiFi maillée de dernière génération : Orbi WiFi 6E. Il s’agit du premier modèle quad-band de la gamme, offrant des débits jamais vu jusqu’alors : 10,8 Gbps et une couverture de 800 m2. Le pack Orbi RBKE963 est commercialisé en exclusivité sur la boutique NETGEAR, il est proposé en deux coloris : noir et blanc. Il permet de profiter des nombreux canaux disponibles dans la bande 6 GHz, peu encombrée, pour connecter les appareils les plus véloces du réseau. Il est ainsi le compagnon parfait pour vos périodes de télétravail. Cette génération d’Orbi inaugure la capacité de générer un réseau dédié à l'IoT pour tous les appareils connectés de la maison (caméra de sécurité, thermostat intelligent, capteurs, etc). Fort de performances exceptionnelles, et d’un port WAN à 10 Gbps, Orbi WiFi 6E constitue à ce jour la référence ultime en matière de réseau sans fil, fiable, à très haut débit. Orbi RBK963E est maintenant disponible et commercialisé en exclusivité sur la boutique en ligne NETGEAR en version noire ou blanche.