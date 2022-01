TECHPOWERUP nous propose : GPU-Z en version 2.44.0.







TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de TechPowerUp GPU-Z, l'utilitaire pratique d'information et de diagnostic du sous-système graphique pour les joueurs et les passionnés de PC. La version 2.44.0 ajoute la prise en charge de plusieurs nouveaux GPU, des mises à jour de la détection de la barre redimensionnable et quelques autres corrections. Pour commencer, GPU-Z ajoute la prise en charge des NVIDIA GeForce RTX 3050, RTX 3080 12 Go, RTX 3070 Ti Mobile, RTX 3050 Ti Mobile, RTX 2060 12 Go, MX550, et un certain nombre d'autres GPU mobiles de NVIDIA. Du côté d'AMD, vous obtenez la prise en charge de Navi 24 : Radeon RX 6500 XT, RX 6400, RX 6300M, RX 6500M, PRO W6300M, PRO W6500M, et PRO W660M. La prise en charge des processeurs Intel "Alder Lake" non-K, des processeurs mobiles "Alder Lake" et des processeurs Xeon basés sur "Rocket Lake" est également ajoutée.







TechPowerUp GPU-Z peut désormais indiquer la taille exacte du registre d'adresse de base (BAR) lorsque le BAR redimensionnable est activé. Vous le trouverez dans le panneau avancé, sous BAR redimensionnable. La détection du BAR redimensionnable a été améliorée. La détection du LHR de certaines cartes RTX 3060 a été améliorée afin d'éliminer les erreurs de signalement du LHR. La détection des vendeurs a été ajoutée pour Vastarmor. L'utilitaire interne d'hébergement de captures d'écran télécharge dorénavant les captures d'écran via HTTPS. Le nom de Windows Vista 64 bits comprend à présent un caractère d'espacement, donc "Vista 64" au lieu de "Vista64".



Le journal des modifications apportées est le suivant :



- Amélioration de la détection des barres redimensionnables afin de mieux gérer certains cas limites.

- La taille des barres est maintenant indiquée dans le Panneau avancé -> Barre redimensionnable.

- GPU-Z indique "Vista 64" comme système d'exploitation, et non plus "Vista64".

- Les captures d'écran sont à présent téléchargées via https.

- Ajout de la détection des vendeurs pour Vastarmor.

- Correction de certaines cartes GeForce RTX 3060 étiquetées comme LHR.

- Mise à jour de la date de sortie de l'AMD Radeon RX 6600.

- Ajout du support pour les cartes NVIDIA GeForce RTX 3050, RTX 3080 12 Go, RTX 3070 Ti Mobile, RTX 3050 Ti Mobile (GA106), RTX 2060 12 Go, GT 1010, MX550, GTX 1650 Mobile (TU117-B), RTX A2000 (GA106-B), RTX A4500, A10G, A100 80 Go PCIe, CMP170HX, CMP70HX.

- Ajout de la prise en charge des cartes AMD Radeon RX 6400, RX 6500 XT, RX 6300M, RX 6500M, W6300M, W6500M, W6600M.

- Ajout de la prise en charge des SKUs Intel Alder Lake non-K, Alder Lake Mobile, Rocket Lake Xeon.



Pour le télécharger : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP