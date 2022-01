Sapphire annonce la carte graphique PULSE Radeon RX 6500 XT.



SAPPHIRE Technology annonce la nouvelle carte graphique PULSE AMD Radeon RX 6500 XT qui vise à offrir des graphismes de jeu 1080p silencieux et efficaces. Avec les accents rouges de la signature PULSE sur un boîtier noir classique et minimaliste, elle est conçue pour être un ajout accrocheur à tout PC. Jouez à des jeux AAA avec des performances et un refroidissement remarquables avec la carte graphique PULSE AMD Radeon RX 6500 XT.







La carte graphique PULSE AMD Radeon RX 6500 est dotée de 1024 processeurs stream fonctionnant avec un Boost Clock allant jusqu'à 2825 MHz et une Game Clock allant jusqu'à 2685 MHz. La toute dernière mémoire haute vitesse GDDR6 cadencée à 18 Gbps est efficace, avec 16 Mo de technologie de mémoire AMD Infinity Cache, qui réduit la latence et la consommation d'énergie, permettant des performances de jeu globales élevées. Pour prendre en charge les derniers moniteurs d'affichage du marché, il est équipé de ports de sortie, notamment HDMI et DisplayPort 1.4 avec sorties DSC. La série de cartes graphiques PULSE AMD Radeon RX 6500 XT comprend 16 unités de calcul puissantes et 16 accélérateurs de rayons.







Grâce à la technologie de refroidissement Dual-X primée de SAPPHIRE, les utilisateurs peuvent profiter d'une expérience de jeu puissante et silencieuse avec la carte graphique PULSE AMD Radeon RX 6500 XT. Les deux grands ventilateurs tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour canaliser le flux d'air à une capacité plus élevée qui fournit une couverture optimale du dissipateur thermique. La fonction emblématique de contrôle intelligent du ventilateur de SAPPHIRE permet de contrôler la vitesse du ventilateur afin de garantir que le GPU, la mémoire, le circuit intégré PWM et les autres composants conservent une température basse pour équilibrer les performances et le bruit du ventilateur. La fonction de protection par fusible est intégrée au circuit du connecteur d'alimentation PCIe externe pour préserver les composants et protéger la carte graphique.







La carte graphique SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT est conçue pour les joueurs sur PC à petit facteur de forme. Avec un design compact et un refroidissement adéquat, elle est la solution idéale pour ceux qui recherchent une carte graphique à petit facteur de forme pour correspondre à leur battlestation compacte. Les accents rouges de la marque PULSE entourent l'élégant capot noir pour ajouter une forte esthétique de jeu à la battlestation. La plaque arrière entièrement métallique facilite la dissipation de la chaleur et le métal noir est un ajout élégant au châssis de tout joueur.



Disponibilité



La carte graphique SAPPHIRE PULSE AMD Radeon RX 6500 XT est en cours de livraison et sera disponible auprès d'une sélection d'e-tailers et de détaillants SAPPHIRE dans le monde entier.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP