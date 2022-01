Antec annonce le boîtier mi-tour NX700.



Antec, présente le NX700, le nouveau modèle de la série NX. La mid-tower est déjà équipée de trois ventilateurs ARGB départ usine et est maintenant disponible en magasin au prix très abordable de 84,99 €. La série NX d'Antec offre un large choix de boîtiers de jeu dotés d'un éclairage LED et d'un design de façade accrocheur. Le nouveau boîtier NX700 possède un panneau latéral en verre trempé et met parfaitement en scène les composants intégrés. Le boîtier d'entrée de gamme mesure 440 mm x 220 mm x 492 mm (P x L x H) et est compatible avec les cartes mères ATX, Micro-ATX et ITX.











Le NX700 prend en charge les cartes graphiques d'une longueur maximale de 340 mm et les radiateurs d'une hauteur maximale de 170 mm. Il peut accueillir jusqu'à huit ventilateurs de 120 mm et est équipé en usine de trois ventilateurs ARGB (deux ventilateurs ARGB de 185 mm à l'avant, un ventilateur ARGB de 120 mm à l'arrière). En outre, le NX700 offre de la place pour un refroidisseur d'eau de 360 mm à l'avant, un refroidisseur de 280 mm en haut et un refroidisseur de 140 mm à l'arrière du châssis.











Sept emplacements d'extension, deux baies de 3,5 pouces (convertibles en emplacement de 2,5 pouces) et trois baies dédiées de 2,5 pouces offrent suffisamment d'espace pour les disques et les cartes. Deux ports USB 3.0, des prises d'alimentation, de DEL et audio HD sur le couvercle du boîtier complètent ce superbe boîtier et offrent des options pratiques pour connecter une variété de périphériques aux cartes mères les plus récentes. Pour un nettoyage facile, le NX700 est équipé de filtres à poussière sur le dessus et le dessous.



TECHPOWERUP