EVGA annonce la carte mère Z690 CLASSIFIED.



Voici l'EVGA Z690 CLASSIFIED - La dernière née de la gamme de cartes mères la plus respectée d'EVGA. Cette carte mère prend entièrement en charge les derniers processeurs Intel Core Séries de 12e génération et tire pleinement parti des SSD NVMe M.2 PCIe Gen5 et PCIe Gen4.















L'EVGA Z690 CLASSIFIED offre une puissance, des performances et une stabilité imbattables via un VRM 19 phases et un PCB 10 couches. De plus, cette carte prend en charge jusqu'à 128 Go de mémoire DDR5, 2x 2.5 Gbps NIC + Wi-Fi 6E/BT 5.2, 7.1 HD audio et plusieurs options USB. L'EVGA Z690 CLASSIFIED est conçu pour rien de moins que l'expérience de jeu ultime.



Pas de date pour le moment. Le prix sera de : 629.99 Dollars.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP