KINGMAX dévoile le SSD PQ4480 M.2 NVMe Gen4.



KINGMAX a dévoilé aujourd'hui le PQ4480, un intéressant SSD M.2 NVMe d'entrée de gamme. Bien qu'il dispose d'une interface hôte PCI-Express 4.0 x4, il n'utilise pas vraiment ce type de bande passante et devrait offrir des performances presque identiques avec les emplacements M.2 PCIe Gen3 et Gen4. Bien que la société ne mentionne pas la combinaison contrôleur + flash NAND en jeu, nous prévoyons qu'il s'agit d'un contrôleur sans DRAM PCIe Gen4 PS5019-E19T de Phison, associé à une mémoire flash NAND TLC 3D.







Le PQ4480 est proposé dans des capacités de 250 Go, 500 Go et 1 To. Les trois variantes de capacité offrent des vitesses de lecture séquentielle allant jusqu'à 3600 Mo/s. La variante 250 Go écrit jusqu'à 1200 Mo/s et a des vitesses d'accès aléatoire 4K allant jusqu'à 150k/300k IOPS en lecture/écriture, la variante 500 Go jusqu'à 2300 Mo/s avec jusqu'à 300k/350k IOPS, et la variante 1 To jusqu'à 3000 Mo/s, avec jusqu'à 400k/450k IOPS. L'endurance est évaluée à 150 TBW pour la variante 250 Go, 300 TBW pour la variante 500 Go, et 600 TBW pour la variante 1 To. KINGMAX offre une garantie de 3 ans sur ces disques.



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP