MSI annonce les claviers de jeu Vigor GK71 Sonic et GK50 Low Profile TKL.



MSI a récemment annoncé les claviers de jeu Vigor GK71 Sonic et Vigor GK50 Low Profile TKL. Le Vigor GK71 de MSI est un clavier mécanique de grande taille doté de commutateurs linéaires Sonic Red 35 g de MSI, de capuchons de touches translucides et de l'éclairage Mystic RGB de MSI. Le clavier est doté de commandes intégrées pour le volume et les médias, ainsi que d'un repose-poignets amovible en mousse à mémoire. Le Vigor GK71 de MSI sera disponible en exclusivité sur la boutique en ligne américaine de MSI au prix de 119.99 Dollars à partir de février 2022.







Le MSI GK50 Low Profile TKL est un clavier mécanique à 80 % doté de commutateurs à profil bas Kalih White associés à des capuchons de touches octogonaux et à l'éclairage MSI Mystic RGB. Le clavier présente un design ergonomique à touches flottantes avec un câble USB Type-C détachable et un sac à cordon inclus pour le transport. Les pieds intégrés prennent en charge trois angles différents à 5°, 8° ou 11° et des patins antidérapants pour un soutien accru. Le MSI GK50 Low Profile TKL sera bientôt disponible à la vente en Asie et en Europe avec un prix de 84.99 Dollars.







Pour plus d'informations :



- MSI Vigor GK71 Sonic : Cliquez ICI,

- MSI GK50 Low Profile TKL : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP