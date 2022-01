AMD nous propose les Radeon Software Adrenalin en version : 22.1.2 bêta.



La version 22.1.2 beta apporte une optimisation pour le jeu :







Et la prise en charge des nouvelles cartes graphiques lancées aujourd'hui, notamment les Radeon RX 6500 XT, RX 6400, RX 6500M, et RX 6300M.







Le seul problème corrigé avec cette version concerne les temps de chargement plus longs que prévu de "Borderlands 3" en mode DirectX 12 avec Radeon Boost activé, sur certains GPU de la série RDNA2.



Support pour :



- Tom Clancy's Rainbow Six Extraction,

- AMD Radeon RX 6500 XT Graphics,

- AMD Radeon RX 6500M Graphics,

- AMD Radeon RX 6400 Graphics,

- AMD Radeon RX 6300M Graphics.



Problèmes corrigés



- Lorsque vous jouez à Borderlands 3 en utilisant DirectX 12 avec Radeon Boost activé, des temps de chargement plus longs que prévu peuvent être observés sur certains produits graphiques AMD tels que la Radeon RX 6800 XT Graphics.



