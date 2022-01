Les solutions Lenovo pour l'éducation offrent des outils d'apprentissage agiles.



Aujourd'hui, Lenovo a annoncé de nouveaux ajouts à sa vaste gamme de produits éducatifs conçus pour améliorer l'efficacité de l'apprentissage dans une nouvelle ère de l'éducation. Les nouveaux appareils sont conçus pour répondre aux besoins de l'apprentissage moderne en personne et à distance. La toute nouvelle tablette Lenovo 10w fonctionnant sous Windows 11 est alimentée par la plate-forme de calcul Snapdragon 7c pour permettre une expérience informatique toujours allumée et toujours connectée, équilibrant la puissance et les performances que les étudiants attendent et les expériences informatiques mobiles dont ils ont besoin pour les aider à réussir dans un apprentissage modernisé. Le nouveau Lenovo 13w Yoga offre la flexibilité d'un appareil convertible avec des processeurs AMD Ryzen 5000 U-Series pour la mobilité jusqu'à un processeur AMD Ryzen 7, et peut inclure des options pour stimuler l'engagement des enseignants et des étudiants, la protection des appareils et une connectivité améliorée.







Selon l'UNESCO, plus de 1,5 milliard d'étudiants ont été touchés par la pandémie et de nombreux pays ont été affectés par des fermetures prolongées d'écoles. Bien que les classes rouvrent heureusement, beaucoup d'entre elles continuent à subir des programmes perturbés et, au moment où nous écrivons ces lignes, plus de 35 millions d'apprenants ne peuvent toujours pas bénéficier d'un enseignement en classe. À plus long terme, l'accent doit être mis sur la reprise de l'apprentissage et le retour de la trajectoire au-delà des niveaux pré-Covid.



Un récent rapport de l'UNESCO souligne que nous avons collectivement l'occasion de réinventer l'éducation pour qu'elle soit plus résiliente, plus équitable et plus efficace dans l'offre d'apprentissage pour tous. Les institutions doivent investir dans des programmes d'apprentissage structurés donnant accès à la technologie qui peut amplifier les expériences en classe. Les outils doivent être dynamiques pour prendre en charge les solutions d'apprentissage à distance et l'apprentissage assisté par ordinateur afin d'optimiser la continuité de l'enseignement. En tant que fournisseur de technologies, Lenovo s'engage à travailler en partenariat avec ses clients pour développer et fournir des solutions innovantes pour améliorer l'apprentissage aujourd'hui et à l'avenir.







La tablette Lenovo 10w est idéale pour les jeunes étudiants. Son pare-chocs en caoutchouc renforcé et son verre Corning Gorilla Glass offrent une meilleure protection contre l'usure quotidienne. Le clavier détachable transforme la tablette en un ordinateur portable de 10,1 pouces permettant aux étudiants de taper des documents, de passer des examens en ligne ou de participer à des collaborations avec d'autres étudiants.



Un stylo garé en option améliore encore l'interaction car les apprenants peuvent directement annoter à l'écran ou mettre en évidence des sujets pertinents grâce à des outils de formation assistée par ordinateur. L'écran FHD au format 16:10 offre un meilleur facteur de forme pour la lecture, et les caméras frontales et mondiales facilitent l'apprentissage à distance et la prise de photos lors des excursions.



Grâce à la plate-forme de calcul Snapdragon 7c et à Windows 11, les étudiants qui utilisent la tablette Lenovo 10w bénéficieront de performances réactives, d'une autonomie prolongée, d'une connectivité Wi-Fi fiable et d'une sécurité de niveau entreprise.



Lenovo 13w Yoga est un ordinateur portable convertible de pointe pour les étudiants et les éducateurs, doté de la puissance du processeur AMD Ryzen 5000 U-Series jusqu'à un processeur AMD Ryzen 7. Avec son clavier résistant aux éclaboussures et le verre Gorilla Glass protégeant l'écran FHD de 13,3 cm, le 13w Yoga est prêt à affronter les rigueurs de l'enseignement en classe. Avec son appareil photo FHD standard, son appareil photo 5MP (mégapixels) optionnel orienté vers le monde et sa connectivité 4G LTE, le 13w Yoga est également conçu pour l'apprentissage à distance et les déplacements hors de la salle de classe.



Le 13w Yoga comprend également une charnière élévatrice innovante et ergonomique pour des sessions de frappe plus confortables et un pavé tactile en mylar offrant une surface de travail plus lisse. Un stylet garé en option ajoute plus d'interaction et le Dolby Audio standard offre des expériences immersives à ces leçons numériques. L'appareil peut être sécurisé par un lecteur d'empreintes digitales en option, commodément situé sur le bouton d'alimentation, et un degré de protection de l'investissement est assuré en offrant à l'utilisateur une mémoire et un stockage extensibles, jusqu'à 16 Go et 512 Go respectivement.



La tablette Lenovo 10w et la Yoga 13w s'ajoutent à une gamme complète d'appareils axés sur l'éducation, allant de 10,1 à 14 pouces, dans différents formats, et fonctionnant avec les systèmes d'exploitation Google Chrome ou Windows, y compris le dernier Windows 11 SE optimisé pour l'éducation. Les ordinateurs portables Lenovo 14w, 100w, 300w et 500w sont désormais disponibles avec Windows 11 SE qui offre des expériences simples et sans distraction, notamment les applications Microsoft 365 et les applications d'apprentissage en ligne qui prennent en charge l'apprentissage en ligne et hors ligne.



Voici les fiches techniques :







Disponibilité et Prix



- La Tablette Lenovo 10w sera disponible dans le courant du mois d'avril 2022 à 329 Dollars avec clavier.



- Le Lenovo 13w Yoga sera disponible dans le courant du mois d'avril 2022 à 749 Dollars.



TECHPOWERUP