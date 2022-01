DeepCool présente également les boîtiers mi-tour de la série CK560.



En plus du clavier mécanique KG722, DeepCool a présenté les boîtiers mid-tower CK560 et CK560 White ATX. Ces boîtiers se caractérisent par une entrée frontale percée de trous selon le motif du logo DeepCool, ce qui en fait presque une entrée à mailles grossières pour les trois ventilateurs de 120 mm à éclairage RVB situés derrière. Le boîtier présente une disposition intérieure conventionnelle à cloisons horizontales, entièrement noire dans les deux modèles.























Le compartiment supérieur avec le plateau de la carte mère offre de la place pour les cartes graphiques jusqu'à 38 cm de longueur et les refroidisseurs de CPU jusqu'à 17,5 cm de hauteur. Le plateau comporte également un support de carte graphique qui empêche la carte de se déformer avec le temps. Quatre ventilateurs de 120 mm sont fournis avec le boîtier, dont trois avec un éclairage RGB. Les options de ventilation comprennent trois prises d'air frontales de 120 mm, une évacuation arrière de 120 mm et deux évacuations supérieures de 140 mm. Les options de stockage comprennent deux baies pour lecteur de 3,5 pouces/2,5 pouces, et deux supports de 2,5 pouces derrière le plateau de la carte mère. La connectivité en façade comprend un USB 3.2 type C, deux USB 3.2 type A et une prise casque à 4 pôles. Le boîtier mesure 456 mm × 230 mm × 471 mm (LxlxH).



La société n'a pas révélé de prix.



TECHPOWERUP