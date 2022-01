THERMALRIGHT nous propose un nouveau ventirad PC : Le TA120 EX Mini White.



Thermalright a présenté aujourd'hui le TA120 EX Mini White, l'un des refroidisseurs de CPU de type tour les plus compacts de la société. Le refroidisseur est conçu avec une hauteur de 135 mm, même s'il utilise un ventilateur de 120 mm pour la ventilation.























Il présente une conception conventionnelle de type tour, dans laquelle cinq caloducs en cuivre de 6 mm d'épaisseur sont en contact indirect avec le CPU à la base (cuivre nickelé de qualité C1100 avec finition miroir), poussant la chaleur à travers la pile d'ailettes, qui est ventilée par un ventilateur TL-D12 PRO-W. Il est doté d'un roulement à fluide dynamique, et tourne à des vitesses allant jusqu'à 1 850 tr/min, poussant jusqu'à 82 CFM de flux d'air, avec une pression statique de 2,1 mm H₂O, et un niveau sonore de 29,6 dBA. Parmi les types de sockets de CPU supportés, on trouve LGA1700, AM4, et LGA1200.



La société n'a pas révélé le prix.



TECHPOWERUP