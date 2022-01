ADATA Industrial dévoile le nouveau Solid State Drive ISSS31AP 4TB de qualité industrielle.

ADATA Industrial dévoile le nouveau Solid State Drive ISSS31AP 4 To de qualité industrielle.



ADATA Technology (Bourse de Taïwan : 3260.TWO), fabricant de modules DRAM haute performance, de produits NAND Flash, d'accessoires mobiles, de produits de jeux, de trains électriques et de solutions industrielles, annonce aujourd'hui le lecteur à état solide (SSD) ADATA ISSS31AP de qualité industrielle de 2,5 pouces. Doté d'une capacité élevée de 4 To, d'une protection contre la perte d'énergie (PLP) et de multiples technologies de sécurité des données, il est parfaitement adapté aux réseaux 5G, à l'Internet des objets, aux PC industriels, à l'automatisation et à d'autres applications.







Selon le cabinet d'études IDC, les expéditions mondiales de SSD devraient connaître un taux de croissance annuel composé de 7,8 % d'ici 2025. Les exigences des entreprises en matière de stockage et des fournisseurs de services en nuage devenant de plus en plus pointues, l'adoption de disques durs solides haute performance plus durables et plus fiables équipés de Flash 3D continuera sans aucun doute à se développer.



L'ADATA ISSS31AP est équipé de circuits intégrés d'origine sélectionnés et d'une Flash TLC 3D à 96 couches pour offrir une capacité élevée de 4 To et un taux de cycle de programmation et d'effacement (PE) de 3 000 pour une durabilité et une stabilité excellentes. En outre, l'ISSS31AP prend en charge la technologie SLC Cache et DRAM Buffer, ce qui contribue à prolonger sa durée de vie. Il utilise également la technologie SATA III 6 Go/s pour offrir des performances allant jusqu'à 550/520 Mo par seconde, tout en consommant moins d'énergie. Ces caractéristiques le rendent bien adapté aux réseaux, aux PC industriels, à l'automatisation, au transport, à la surveillance, à la santé et à d'autres domaines qui nécessitent un stockage de grande capacité.



Pour répondre aux besoins des applications industrielles exigeantes, l'ISSS31AP peut fonctionner plus longtemps après une coupure de courant et réduire le préjudice causé par les pannes de courant. Cela est possible grâce à l'inclusion de la protection contre les pertes de courant, qui minimise considérablement le risque de perte de données. De plus, grâce aux condensateurs en polymère de tantale, les données et le dispositif de stockage sont protégés contre les courts-circuits.



Chaque composant de l'ISSS31AP a fait l'objet d'un contrôle et de tests rigoureux via le processus de vérification SSD propriétaire d'ADATA. Ce processus comprend des tests de fonctionnalité et de fiabilité afin de garantir aux clients un produit de stockage de haute qualité offrant d'excellentes performances et une grande durabilité.



