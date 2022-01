MSI annonce le microphone Immerse GV60 et le casque sans fil GH50.



MSI a récemment annoncé deux nouveaux produits Immerse avec le microphone GV60 et le casque sans fil GH50. Le GV60 est un microphone USB Type-C 24 bits autoportant doté de plusieurs capsules à condensateur permettant quatre configurations de prise de son différentes. Le microphone dispose également d'un jack 3,5 mm intégré pour un monitoring en temps réel à faible latence et peut être facilement intégré dans les configurations existantes avec un filetage de 5/8" et un câble USB de 3 mètres. Le microphone MSI Immerse GV60 sera disponible exclusivement sur la boutique en ligne MSI US au prix de 129.99 Dollars à partir du 21 janvier 2022.











Le MSI Immerse GH50 est un casque de jeu sans fil doté d'un design léger et pliable avec des oreillettes rotatives. Les deux haut-parleurs en néodyme de 40 mm offrent un son surround virtuel 7.1 et des effets de vibration, tandis que le microphone omnidirectionnel détachable permet un transport facile. Le dongle USB sans fil 2,4 GHz peut transmettre jusqu'à 20 m ou le casque peut être utilisé en mode filaire via la prise jack 3,5 mm. Le casque est également doté d'un éclairage MSI mystic RGB et de commandes audio filaires en ligne pour le volume, le microphone, le son surround et les effets de vibration. Le casque dispose d'une batterie sans fil d'une autonomie de 17 heures et sera disponible au deuxième trimestre 2022 pour 89.99 Dollars.











- Pour plus d'informations MSI Immerse GV60 : Cliquez ICI,

- Pour plus d'informations MSI Immerse GH50 : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP