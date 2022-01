EK lance un câble Riser PCIe 4.0 X16.



EK, lance un câble riser PCIe 4.0 X16 autonome. Ce câble haut débit de qualité supérieure est compatible avec toutes les cartes mères modernes. Cela inclut celles basées sur les chipsets Z590, Z690, X570 et B550. Il a été testé avec les GPU AMD de la série RX 6000 et les GPU NVIDIA de la série RTX 30. Bien qu'il s'agisse d'un véritable câble riser PCIe 4.0, il est 100% compatible avec la norme PCIe 3.0.







Ce câble élévateur GPU 4.0 haut débit est doté d'un blindage individuel PCIe amélioré qui bloque les EMI/RFI externes indésirables et les interférences entre les canaux. Le câble élévateur PCI-E 4.0 EK-Loop est conçu pour correspondre à l'impédance différentielle PCIe de 85 ohms. Les signaux qui circulent entre la carte mère et le GPU sont adaptés à la fréquence appropriée, sans condensateurs dans le câble qui pourraient introduire un point de défaillance potentiel et rendre le riser moins compact.







Un PCB à 4 couches avec placage en or a été choisi pour assurer la meilleure intégrité du signal et la meilleure durée de vie du produit. Il a été conçu avec des jonctions PCB/câble très résistantes pour garantir une durabilité accrue. Il mesure 200 mm de long et se plie facilement grâce au blindage flexible de ses fils.



Cette flexibilité s'avère extrêmement utile dans les scénarios de montage serré, comme les boîtiers à petit facteur de forme (ITX), où il brille vraiment. Il dispose d'un connecteur à angle droit de 90° avec un loquet. Ce câble élévateur de GPU est compatible avec le support vertical de GPU EK-Loop et le support vertical de GPU EK-Loop - Shifted.



Disponibilité et Prix



L'EK-Loop PCI-E 4.0 Riser Cable est disponible à la commande via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Le prix est de 66.90 euros.



Pour plus d'informations ou le commander : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP