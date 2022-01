Sortie DVD/BLURAY du 08 décembre 2021.







Durée : 1h47.



Genre : Thriller, Action, Aventure.



Avec : Liam Neeson, Jacob Perez, Katheryn Winnick, Teresa Ruiz, Juan Pablo Raba, Dylan Kenin, Luce Rains, Alex Knight.



Résumé : Poursuivis par les membres d’un cartel mexicain, une mère et son fils traversent la frontière qui sépare le Mexique de l’Arizona et se retrouvent sur les terres de Jim Hanson. Aigri, vieillissant, celui-ci dénonce traditionnellement les immigrés clandestins aux autorités. Mais quand la mère est tuée dans une fusillade, l’américain récalcitrant décide d’aider le jeune Miguel à fuir. Le vétéran de guerre veuf et désabusé et le garçon orphelin vont devoir traverser les Etats-Unis, poursuivis par des criminels et des policiers corrompus.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note personnelle : J'ai moi-même vu le film, il mérite quand-même une note un peu meilleure, car pour un film d'action, il n'y a pas trop de scène surréaliste.



Note : 5.6/10 (Votants : 27 505 Internautes).



