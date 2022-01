Le Tour du monde en 80 jours.

Sortie DVD/BLURAY du 08 décembre 2021.







Durée : 1h20.



Genre : Animation, Aventure.



Résumé : Passepartout, un ouistiti naïf mais plein d’entrain, rêve de partir à l’aventure depuis toujours. L’occasion se présente sous la forme de Phileas Frog, un explorateur vanneur et arnaqueur, et d’un pari à plusieurs millions : établir le nouveau record du tour du monde en 80 jours. De déserts brûlants en jungles mystérieuses, de princesses intrépides en criquets adorateurs de volcan, Passepartout va découvrir à quel point le monde est vaste, merveilleux et dingo.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note personnelle : J'ai moi-même vu le film, il ne faut pas trop tenir compte de la note. Le nombre de votants étant en effet trop peu nombreux pour vraiment refléter l'intérêt/qualité du film.



Note : 5/10 (Votants : 259 Internautes).



