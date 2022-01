TECHPOWERUP nous propose le test de la : MSI MPG Z690 Carbon EK X.







L'article d'aujourd'hui porte sur une collaboration spéciale entre MSI et EKWB. MSI a repris la très bien accueillie MSI MPG Z690 Carbon WiFi, une carte mère de milieu de gamme qui maintient un bon équilibre entre le prix et les fonctionnalités. Combiné avec la capacité de créer un grand design monobloc que l'équipe talentueuse d'EKWB apporte à la table, vous obtenez la MSI MPG Z690 Carbon EK X edition.



La sortie des processeurs Core de 12e génération d'Intel s'accompagne d'un nouveau socket. Ce socket LGA 1700 est supporté par le chipset Z690, qui a également le privilège d'être le premier produit grand public à offrir à la fois PCIe Gen 5.0 et DDR5. AMD n'est pas étranger à une concurrence acharnée et prévoit de lancer sa propre version de DDR5 et PCIe 5.0 afin d'offrir aux clients une alternative lorsque le moment sera venu de mettre le vieil ordinateur hors service. Étant donné qu'il s'agit d'Intel, nous ne pouvons que soupçonner qu'un suivi de l'HEDT est en préparation. Pour l'instant, les processeurs Core de 12e génération restent des processeurs de jeu de premier ordre.



Les processeurs Core de 12e génération d'Intel offrent une prise en charge native de PCIe 5.0, ce qui signifie une prise en charge future de produits qui viennent tout juste d'atteindre le marché des entreprises. Le chipset Z690 a également bénéficié d'une augmentation de la vitesse de connexion, avec une modification de l'interférence DMI 4.0 à 16 GT/s, soit un doublement par rapport à DMI 3.0 sur le socket LGA 1200 précédent. Cette augmentation de la bande passante permet non seulement une connectivité USB 3.2 2x2 native, mais aussi de nombreuses options de stockage.







La convention de dénomination MPG sert de ligne de milieu de gamme pour les cartes mères Intel de MSI. Offrant généralement des performances similaires à celles de la série MEG, mais sans certaines caractéristiques haut de gamme, la gamme MPG Z690 comprend généralement trois modèles : Carbon, Force et Edge. La MPG Z690 Carbon EK X de MSI est le modèle le plus haut de gamme de la famille MPG.



Cette collaboration avec EKWB a permis de reprendre le jeu de fonctions WiFi du MPG Z690 Carbon et de placer un monobloc EK-Quantum Matrix7 sur les 18 étages de puissance VRM. En plus de cela, un socket M.2 est également directement refroidi, ce qui permet d'obtenir des températures proches de la température ambiante lors des transferts de données importants. Cela permet d'atténuer les problèmes potentiels liés à la chaleur qui peuvent accompagner ces charges de travail intenses pour les utilisateurs. N'ayez crainte, les quatre autres sockets M.2 sont équipés de dissipateurs thermiques complets. Pour compléter l'expérience, la toute nouvelle technologie WiFi 6E et le LAN 2.5 G sont présents et pris en compte. Il y a beaucoup de choses à couvrir dans cette revue, alors regardons de plus près ce que le MSI MPG Z690 Carbon EK X a à offrir.



Voici la fiche technique :









TECHPOWERUP