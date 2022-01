ASUS nous propose une nouvelle alimentation : La ROG THOR 1 000W Platinum II.



De retour en force, la deuxième itération de la ROG Thor 1000W Platinum bénéficie d'améliorations en matière de refroidissement et de composants qui en font l'alimentation la plus silencieuse de sa catégorie*. Et pour compléter les dernières cartes mères haut de gamme de ROG et apporter une touche supplémentaire aux plateformes déjà musclées, nous avons ajouté un panneau latéral en miroir qui encadre parfaitement l'écran OLED.



















Dissipateurs thermiques ROG



Le volume des dissipateurs ROG est deux fois plus important que celui des dissipateurs traditionnels, ce qui permet de réduire les températures, d'augmenter la durée de vie des composants et de prolonger le fonctionnement à 0dB.



Certification 80 PLUS Platinum



Le ROG Thor 1000W Platinum II intègre des condensateurs japonais qui lui garantissent un fonctionnement optimal. Ces certifications lui ont permis d’obtenir la certification 80 PLUS Platinum, qui garantit une efficacité énergétique de 89 % en charge 100 % et 92 % en charge 50 %. Grâce à cette meilleure efficacité énergétique, la chaleur émise et le bruit des ventilateurs sont réduits tandis que la fiabilité des composants s'en trouve accrue.



ROG Thor : Pour les conceptions personnalisées et les constructions modulaires



La série ROG Thor n'est pas seulement conçue pour fournir une alimentation propre et fiable en grande quantité, mais ils préparent également les PC pour l'avenir. La norme PCI Express® 5.0 comprend un nouveau connecteur complémentaire haute performance qui combine 12 conducteurs en un seul câble. Pour garantir la compatibilité avec les composants qui utilisent ce futur connecteur, les nouvelles alimentations ROG Thor seront livrées avec un connecteur. Cela facilite la vie des utilisateurs qui souhaitent utiliser ces alimentations robustes sur le long terme. La famille ROG Thor impressionne par le style typique de ROG qui veut être présenté. La marque de fabrique est l'écran d'alimentation OLED, qui attire encore plus le regard que la coque extérieure de la génération précédente.



L'affichage permet d'évaluer la consommation d'énergie du système en un coup d'œil pour voir si le PSU approche de sa limite ou si un programme ou un composant en veille consomme plus d'énergie que prévu. L'éclairage LED Aura RGB adressable, qui brille à travers le logo iconique, ne laisse aucun doute sur l'héritage ROG. En outre, Aura Sync peut être utilisé pour intégrer de manière transparente l'éclairage au reste du schéma de couleurs ou d'animation d'un système.



Conformément à la philosophie de contrôle total du système, la série ROG Thor utilise un câblage entièrement modulaire avec un design exclusif pour les câbles primaires. Cette approche permet au concepteur d'utiliser uniquement les câbles nécessaires pour une meilleure circulation de l'air et un look épuré à l'intérieur du boîtier. Le design de câblage exclusif correspond aux câbles gainés personnalisés qui caractérisent la vision créative des constructeurs sur mesure.



Série ROG Thor



La nouvelle série d'alimentations ROG Thor Platinum II équipe les utilisateurs pour l'avenir et offre une efficacité sans précédent. Ces alimentations efficaces de 850W, 1000W, 1200W 80 PLUS Platinum et 1600W 80 PLUS Titanium sont équipées de ventilateurs adaptatifs qui s'ajustent à la tâche à accomplir. Leurs nouveaux boîtiers extérieurs sont dotés d'un nouvel écran OLED, et l'éclairage LED Aura RGB ajoute une touche de couleur audacieuse qui peut être coordonnée avec le reste du schéma d'éclairage d'un système grâce à Aura Sync. Ces améliorations viennent enrichir une gamme déjà impressionnante d'alimentations pour les utilisateurs qui cherchent à adapter leur capacité d'alimentation à un plus grand nombre de systèmes. Les appareils bénéficient d'une garantie complète de 10 ans sur leurs composants principaux.



DISPONIBILITÉ ET PRIX



L'alimentation ASUS ROG Thor 1000W Platinum II est disponible dès maintenant pour un prix de 359 euros.



Les autres modèles de la série ROG Thor seront bientôt disponibles :







Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



