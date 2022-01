BenQ dévoile l’écran Gaming MOBIUZ EX3210U - 4K et 144Hz.



BenQ lance son nouvel écran Gaming MOBIUZ EX3210U, 32 pouces avec une résolution 4K, un taux de rafraîchissement de 144Hz, HDMI 2.1 et une dalle IPS, offrant aux joueurs une immersion audio et visuelle ultime pour accéder à une dimension supérieure du jeu.







Cet écran élégant et sobre de 32 pouces au format 16:9 propose une immersion multi sensorielle grâce à sa résolution 4K UHD 3840 x 2160, ses haut-parleurs treVolo intégrés offrant un son de haute qualité et un micro antibruit intelligent qui filtre les sons environnants.



Le champ de vision plus large et les puces DSP intégrées mettent en avant les paysages en détail avec des graphismes clairs et vifs, des images fluides et sans déchirure avec une profondeur, une clarté et une définition améliorées. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz et le temps de réponse de 1 ms (MPRT) éliminent le flou et les artefacts, et rendent ainsi cet écran idéal pour tous types de jeux : FPS, Casual Gaming et SimRacing.



La technologie AMD FreeSync™ Premium PRO garantit une expérience de jeu fluide et des performances améliorées selon les différents taux de rafraichissement utilisés.

Le gameplay est visuellement encore amélioré via le Black eQualizer (pour une meilleure visibilité des autres joueurs dans les scènes sombres), le Colour Vibrance (pour des ajustements de couleurs en jeu qui rendent les adversaires plus faciles à voir), et la technologie HDRi (combinaison HDR et Brightness Intelligence) qui optimise encore plus les couleurs et le contraste, permettant ainsi aux détails d'être affichés avec plus de précisions.







Compatible avec les consoles PS5 et Xbox série X en 4K 120Hz grâce au HDMI 2.1, l'EX3210U adapte l'audio à votre scénario, créant ainsi une expérience utilisateur ultime. Activez le mode Private (privé) lors de la connexion de votre console en HDMI 2.1 (4K UHD 120 Hz max) et filtrez les sons environnants. Le mode Omnidirectionnel capte le son ambiant pour une sensation

surround, donnant vie à l'action de jeu et contribuant à une excellente perception de la position des

adversaires. Une véritable eXpérience de jeu immersive.



Les deux haut-parleurs intégrés haut de gamme 2.1 canaux (2 x 2 watts et un caisson de basse 5 watts) disposent de cinq paramètres sonores réglables par l'utilisateur pour obtenir des aigus précis, des médiums riches et une base résonnante pour les jeux de FPS, de course ou de sport.



Avec l'EX3210U, les joueurs peuvent choisir de séparer visuellement la zone d'écran destinée aux commentaires, le visionnage des explications de jeu sur YouTube ou l'accès à Twitch en appuyant sur le bouton d'écran partagé. La télécommande fournie participe à la facilité d'utilisation, permettant aux utilisateurs de passer facilement d'une fenêtre à l'autre et de régler le son et les modes de jeu depuis n'importe quel endroit de la pièce.



Grâce au Scenario Mapping intégré, le MOBIUZ EX3210U est intuitif et sélectionne automatiquement les paramètres préférés de l'utilisateur en changeant de source d'entrée. En outre, les joueurs munis d'une manette avec joystick peuvent accéder rapidement à l'OSD et profiter des améliorations du jeu.



Ce nouveau modèle est également doté de la technologie BenQ EyeCare, qui protège les yeux d'une fatigue prématurée, même lors de sessions de jeu prolongées. TÜV Rheinland a certifié l'EX3210U comme étant un écran sans scintillement et à faible lumière bleue, ce qui améliore considérablement l'expérience visuelle du joueur. En complément, la technologie Brightness

Intelligence Plus de BenQ ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante.







Le nouveau BenQ MOBIUZ EX3210U est disponible en précommande sur la boutique en ligne de BenQ dès maintenant au prix public conseillé de 1 299 euros (les revendeurs sont libres de leur politique commerciale).



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



