EK Water Blocks dévoile les raccords rotatifs à 90° EK-Quantum Torque Micro pour les constructions SFF.



EK, le fabricant de matériel de refroidissement par eau haut de gamme, élargit sa gamme de raccords Quantum Torque avec des raccords adaptateurs Micro Rotary destinés aux constructeurs de SFF et aux cas d'utilisation où l'espacement est un problème. Les EK-Quantum Torque Micro Rotary 90° sont des interconnexions mâle-femelle à 90 degrés de qualité supérieure. Leur fonction rotative leur permet de tourner autour d'un axe sur 360 degrés. Ils sont utilisés principalement dans les espaces restreints ou lorsque l'esthétique de la construction exige des raccords et des adaptateurs à profil bas.







Cette série de micro-rotatives à 90° se compose de 5 modèles différents aux finitions variées. Avec une hauteur totale installée de seulement 21 mm, les micro-rotatives Torque peuvent se faufiler dans les endroits les plus difficiles où il serait autrement impossible de faire un coude. La hauteur est donc inférieure de 10 mm à celle du raccord angulaire 90° standard EK-Quantum Torque Rotary.







Ils sont tous usinés CNC en laiton avec des joints toriques de haute qualité pour l'étanchéité.



Ils sont disponibles dans les finitions suivantes :



- Nickel noir,

- Nickel,

- Or,

- Titane satiné,

- Noir.



Comme il n'y a pas d'espace pour un moletage classique, la base du raccord passe par une ouverture dans la face supérieure où une clé Allen de 6 mm doit être utilisée pour le fixer en place. Une fois fixé, le corps du raccord est libre de tourner dans les deux sens. EK recommande l'utilisation de la clé Allen multiple EK-Loop pour cette application.



Un filetage mâle G1/4" est vissé dans l'orifice souhaité et un joint entièrement rotatif permet d'orienter l'orifice femelle G1/4" dans n'importe quelle direction perpendiculaire. Grâce à cela, vous pouvez installer des composants très proches les uns des autres.



Disponibilité et Prix



Les adaptateurs Micro Rotary 90° de la série EK-Quantum Torque sont fabriqués en Slovénie, en Europe, et peuvent être commandés via la boutique en ligne EK et le réseau de revendeurs partenaires.



Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez voir le prix de détail suggéré par le fabricant :







TECHPOWERUP