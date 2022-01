Silicon Power annonce le XPOWER XS70 PCIe Gen4 NVMe SSD.



Le tout nouveau SSD XPOWER XS70 PCIe 4.0 de Silicon Power (SP) est sur le point d'amener les jeux à de nouveaux sommets grâce à ses performances exceptionnelles et à son design unique qui donneront aux joueurs acharnés le coup de pouce nécessaire pour affronter leurs adversaires pendant des heures.











Avec un taux de transfert de données standard deux fois plus rapide que la version 3.0, le XS70 PCIe Gen4 x4 avec mémoire flash 3D NAND et support NVMe 1.4 est exactement ce dont les joueurs sérieux ont besoin pour écraser la concurrence. Des vitesses de lecture et d'écriture continues époustouflantes, atteignant respectivement 7 300 Mo/s et 6 800 Mo/s, permettent au XS70 de repousser les limites de ce qu'un SSD peut faire pour que vous puissiez battre de nouveaux records.







Un design qui respire comme un requin



Inspiré des branchies d'un requin, le design unique du dissipateur thermique du XS70, avec ses fentes soigneusement inclinées, lui permet de respirer même durant les sessions de jeu les plus intenses. La chaleur s'évacue facilement par les fentes en forme de branchies du dissipateur thermique pour éviter la surchauffe et maintenir des performances supérieures. Le XS70 n'est pas seulement aussi féroce qu'un requin au niveau des performances, mais il peut aussi respirer comme un requin pour un jeu plus long et plus stable !



Caractéristiques



- Interface PCIe Gen4 x4 avec des vitesses de lecture allant jusqu'à 7 300 Mo/s et des vitesses d'écriture allant jusqu'à 6 800 Mo/s.

- Compatible avec la PlayStation 5 pour une extension de stockage supplémentaire

- La conception unique du dissipateur thermique assure une dissipation maximale de la chaleur et une bonne gestion thermique.

- La prise en charge de NVMe 1.4 permet d'obtenir de meilleures performances, une latence plus faible et une consommation d'énergie réduite.

- Disponible dans des options de capacité de stockage massive allant de 1 à 4 To.

- Prise en charge de la mémoire tampon DRAM pour améliorer les performances de lecture/écriture séquentielle et de lecture/écriture aléatoire.

- Prend en charge la technologie LDPC et le moteur RAID pour une meilleure intégrité et stabilité des données.

- Le petit facteur de forme M.2 2280 (80 mm) permet une installation facile dans les ordinateurs portables et les systèmes PC à petit facteur de forme.



Spécifications



- Capacité : 1 To, 2 To, 4 To,

- Dimensions : 24,6 mm x 80,0 mm x 10,8 mm,

- Poids : 33 g,

- Performances en lecture (max.) : jusqu'à 7 300 Mo/s,

- Performances en écriture (max.) : jusqu'à 6 800 Mo/s,

- Interface : PCIe Gen 4x4,

- Résistance aux chocs : 1500G/0.5 ms,

- MTBF : 1,600,000 heures,

- Température de fonctionnement : 0 °C - 70 °C,

- Certification : CE, FCC, UKCA, BSMI, Point vert, WEEE, RoHS, KCC,

- Garantie : Garantie limitée de 5 ans,

- Configuration requise : Ordinateur avec des emplacements M.2 prenant en charge l'interface PCIe et l'un des systèmes d'exploitation suivants : Windows 8.1 ou Windows 10.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



