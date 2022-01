Les processeurs K d'Intel sont prévus pour être overclockés, puisque le coefficient multiplicateur est déverrouillé comme sur les processeurs AMD. Mais une parade a été trouvée par un overclocker (der8auer), pour déverrouiller les processeurs ne portant pas la mention K, et donc logiquement non overclockables.

Notre confrère Clubic vous explique comment il a procédé et donc comment faire pour pouvoir overclocker les processeurs non K d'Intel :

Les amateurs (âgés) d'overclocking se souviendront avec nostalgie de la grande époque des Pentium MMX 166 ou des fameux Celeron 300A. Avec eux, nous avons connu un véritable âge d'or de l'overclocking CPU et on pouvait aisément gagner 50 % de fréquence sans trop se fatiguer.

