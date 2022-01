Les spécifications du processeur AMD Renoir-X Ryzen 4000 font l'objet d'une fuite, alors que l'affrontement d'entrée de gamme avec Intel se profile.



Les processeurs de bureau actuels d'AMD avec graphiques sont la série Ryzen 5000G, nom de code Cezanne. Ces puces associent de puissants cœurs de CPU Zen 3 à des cartes graphiques Vega vieillissantes mais toujours aussi puissantes et constituent une base solide pour un système qui peut servir à presque tous les cas d'utilisation d'un ordinateur de bureau, y compris les jeux occasionnels, tant que vous n'attendez pas trop de l'iGPU.







Si vous consultez les listes des détaillants, vous trouverez le Ryzen 7 5700G et le Ryzen 5 5600G, mais une puce Ryzen 3 est introuvable. (Il y a bien un Ryzen 3 5300G, mais il est réservé aux OEM.) C'est également le cas si vous regardez les processeurs d'AMD sans graphique. Les processeurs de la série Ryzen 5000 sont sortis il y a plus d'un an, à la fin de l'année 2020, et pendant tout ce temps, il n'y a eu que des produits de milieu, haut et très haut de gamme disponible.



Au CES 2022, Intel a annoncé une gamme complète de processeurs pour ordinateurs de bureau et portables basés sur la conception de ses processeurs Alder Lake. Naturellement, cela inclut les processeurs Core i3, Pentium et Celeron, ainsi que les chipsets des séries H et B qui les accompagnent. Ces puces Intel bon marché et ces cartes à prix cassés constituent une combinaison très attrayante pour les personnes qui cherchent à construire un nouveau PC avec les dernières architectures, mais qui n'ont pas les moyens d'acheter un ordinateur de luxe.



En l'état actuel des choses, AMD n'a vraiment rien à répondre sur le marché bas de gamme. Cependant, si une récente rumeur de l'habitué des fuites chinoises Enthusiastic Citizens est exacte, la société pourrait être en train de préparer une sorte de réponse. Posté sur Bilibili - qui est une sorte de YouTube chinois, pour ceux qui ne sont pas familiers - M. Citizens expose les spécifications de trois des supposés "Renoir-X" CPU qui sont apparemment sur le chemin.







Pour traduire, Enthusiastic Citizens affirme que nous verrons bientôt un Ryzen 7 4700, un Ryzen 5 4600, et un Ryzen 3 4300. La puce Ryzen 7 aura le complément complet de huit cœurs et 8 Mo de cache L3, tandis que le modèle Ryzen 5 perdra deux cœurs, mais restera inchangé. Quant au Ryzen 3 4300, il perdra deux cœurs supplémentaires ainsi que la moitié de son cache L3, mais pourrait bénéficier d'une horloge de base légèrement plus élevée. Ces puces seront prétendument réduites à partir du silicium Renoir d'AMD pour créer le "Renoir-X".







Qu'est-ce que Renoir-X ? Eh bien, il s'agit apparemment de la matrice Renoir APU d'AMD, utilisée dans les composants Ryzen 4000 mobiles et de bureau, mais sans la partie graphique. En effet, outre les pièces mobiles Ryzen 4000, il y avait également des processeurs de bureau Ryzen 4000, bien qu'ils ne soient disponibles que dans les machines OEM. Renoir subit le même genre de coupes que Cezanne par rapport à ses frères sans GPU, mais en plus sévère ; il perd les 3/4 de son cache L3 par rapport à Matisse, les processeurs de bureau basés sur Zen 2 sans graphiques.



Enthusiastic Citizens note que les numéros de modèle dans ses informations sont juste ses propres suppositions, mais que les spécifications devraient être correctes. Dans un autre post, il précise également que le TDP de ces processeurs est de 65W, ce qui est typique des processeurs de bureau grand public d'AMD. Lorsqu'un autre posteur de Bilibili lui demande quel est l'intérêt de ces sorties à un stade aussi avancé, M. Citizens répond qu'elles seront bon marché et qu'elles permettront d'écouler les stocks de vieux silicium qu'AMD conserve.







Étant donné que les cœurs de processeur de Renoir sont issus de l'ancienne génération Zen 2, plutôt que Zen 3, nous avons du mal à croire que ces pièces seront des achats attrayants, même par rapport aux processeurs Ryzen 3000 d'AMD, sans parler des modèles bas de gamme Alder Lake d'Intel. (Il y a une certaine ironie à apprécier dans le fait qu'un processeur " 4000 " pourrait être moins cher qu'un processeur " 3000 "). Pourtant, comme le dit le vieil adage, "il n'y a pas de mauvais produits, juste de mauvais prix".



Il y a beaucoup de vieilles cartes mères Socket AM4 et de machines OEM qui flottent autour de nous, et ces puces devraient s'adapter à presque toutes les cartes mères Socket AM4 existantes, en supposant qu'elles arrivent sur le marché. Avec un prix correct, un processeur Renoir-X pourrait être un moyen bon marché d'accéder à un processeur relativement moderne pour les personnes qui sont toujours coincées sur des processeurs Core i plus anciens ou des systèmes AMD Phenom ou FX.



HOTHARDWARE