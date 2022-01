EKWB présente la nouvelle génération de waterblock EK-Quantum Velocity pour LGA 1200.



EKWB présente l'EK-Quantum Velocity² D-RGB 1200 pour les processeurs Intel LGA 1200, le successeur de l'EK-Quantum Velocity CPU water block avec l'EK-Matrix7 et un nouveau système de montage. Ce nouveau bloc d'eau pour CPU EK a un design spécifique au socket pour fournir une pression de montage parfaite avec un processeur Intel LGA 1200 socket. Le nouveau système de montage EK-Exact Mount, dont le brevet est en cours d'homologation, a été développé dans le but de trouver un mécanisme de montage facile à utiliser et esthétique.



EK-Exact Mounting Mechanism







Le nouveau mécanisme de montage EK-Exact simplifie le nouveau bloc d'eau pour qu'il ne soit constitué que de trois pièces - plaque arrière, bloc d'eau et vis. Il n'y a pas de rondelles ni de ressorts avec le nouveau mécanisme, contrairement aux anciens blocs d'eau EKWB. Le nouveau système utilise des ressorts précontraints dissimulés et préinstallés sur le bloc d'eau EK-Quantum Velocity² D-RGB 1200. Compte tenu du design de l'EK-Quantum Velocity², les vis de fixation sont insérées par l'arrière.



EK-Matrix7





(De gauche à droite : Cuivre + Acétal, Nickel complet, Nickel + Plexi, Nickel + Titane satiné, Nickel + Acétal)



L'EK-Quantum Velocity² est un produit certifié EK-Matrix7. L'EK-Matrix7 est une trame de produits pratique qui ajoute une nouvelle dimension au refroidissement liquide des PC, où des incréments de 7 mm gèrent la hauteur des produits et la distance entre les ports. Cela améliore l'alignement des produits et réduit le temps passé à planifier la boucle et à plier les tubes. Grâce à la planification méticuleuse de nos produits, la construction d'un PC à refroidissement liquide devient facile et amusante, tout comme les briques de jeu.



La version LGA 1200 destinée aux processeurs Comet Lake et Rocket Lake se décline en 5 variantes :



- Nickel + Plexi,

- Nickel + Acétal,

- Nickel complet,

- Nickel + Titane Satiné,

- Cuivre + Acétal.



Disponibilité et Prix



Les nouveaux blocs d'eau pour CPU de la série EK-Quantum Velocity² sont spécifiques au socket, compatibles uniquement avec le socket Intel LGA 1200 et les CPU Comet Lake et Alder Lake. Les blocs d'eau sont maintenant disponibles en précommande sur la boutique en ligne EK à partir de 125.90 euros.



VORTEZ