Genesis dévoile le boîtier Irid 505 White ARGB.



Le design et les fonctionnalités du boîtier tour midi Irid 505 White ARGB satisferont tous les utilisateurs. Les propriétaires du boîtier peuvent personnaliser les couleurs et le style d'éclairage grâce au système d'éclairage ARGB. Le nouveau Genesis Irid 505 White ARGB est équipé d'une façade perforée, tandis que le panneau latéral est en verre trempé. Ainsi, les utilisateurs peuvent mettre en valeur l'intérieur de leur build et regarder les composants installés. Le design blanc et l'éclairage ARGB impressionnant font de ce boîtier le meilleur choix possible pour les utilisateurs exigeants.



























L'Irid 505 White ARGB permet aux utilisateurs de connecter jusqu'à cinq disques SSD. En outre, vous pouvez installer deux disques durs ou deux disques SSD supplémentaires. Afin d'offrir un maximum de confort et de commodité d'utilisation, l'avant du boîtier est équipé de deux ports USB 3.0, de deux ports USB 2.0 ainsi que de deux prises HD Audio.



Bien conçu



Le boîtier est équipé d'un ensemble de filtres anti-poussière, de nombreux canaux de câbles et d'un large espace derrière le plateau de la carte mère pour faciliter le placement correct des câbles. À l'intérieur, vous trouverez également quatre ventilateurs ARGB de 120 mm. En outre, l'utilisateur peut installer deux ventilateurs supplémentaires, dont un de 140 mm à l'avant et en haut.



Les prises d'extension de l'Irid 505 White ARGB sont équipées de fiches vissées qui peuvent être réutilisées. L'utilisation de la technologie slot-in, quant à elle, permet aux utilisateurs d'installer rapidement des disques durs et des lecteurs SDD sans avoir besoin d'utiliser le moindre outil.



Spécifications techniques :



- Format : ATX midi tour,

- Dimensions : 447 x 220 x 510 mm,

- Matériaux : acier SPCC, ABS, verre trempé,

- Poids : 6,95 kg,

- Formats de cartes mères supportés : ATX, micro-ATX, Mini-ITX,

- Max. Hauteur de refroidissement du CPU : 165 mm,

- Max. Longueur du GPU : 380 mm,

- Max. Longueur du PSU : 190 mm,

- Emplacements d'extension PCI-E : 8,

- Baies 2.5" : 5 + 2,

- Baies 3.5" : 2.



Espace pour ventilateurs supplémentaires :



- 3 x 120/140 mm sur le panneau avant (3x 120 mm avec illumination ARGB inclus),

- 2 x 120/140 mm sur le panneau supérieur,

- 1 x 120 mm sur le panneau arrière (1x 120 mm avec éclairage ARGB inclus).



Compatibilité avec le refroidissement par eau :



- Jusqu'à 280 mm à l'avant,

- Jusqu'à 280 mm sur le dessus,

- Jusqu'à 120 mm à l'arrière.



Ports :



- 2 x USB 3.0,

- 2 x USB 2.0,

- 1 x port casque,

- 1 x prise microphone.



Disponibilité et Prix



Le Genesis Irid 505 White sera disponible à l'achat en version ARGB pour 109.99 euros, tandis que le modèle sans éclairage coûte 79.99 euros. Pas de date pour le moment.



