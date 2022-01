Même pas encore sortie, la carte la plus puissante au monde, la GTX 3090Ti, a été stoppée en production. La faute à des problèmes de stabilité liés vraisemblablement à des problèmes de bios et matériels ont poussé NVIDIA à interrompre sa production et à reporter sa sortie officielle. Citant des sources « internes à l'industrie », TweakTown explique que NVIDIA a contacté ses divers partenaires afin que « la production des GeForce RTX 3090 Ti soit mise en pause ». Les derniers bruits de couloir faisaient état d'une commercialisation au 27 janvier alors que la société avait, au cours du CES 2022, précisé qu'elle reparlerait de sa carte avant la fin du mois. Pour rappel, son GPU, le GA102-350, dispose de 10 752 cœurs CUDA, et est épaulé par 24 Go de GDDR6X à 21 Gbps pour une bande passante dépassant le Go/s. La GeForce RTX 3090 Ti devait initialement constituer le nouveau « vaisseau amiral » de NVIDIA et doper les performances des RTX 3090 et RTX 3080 Ti, mais au vu des derniers déboires, il y a fort à parier que le délai de livraison des cartes va encore s'allonger... Il reste à savoir si les cartes fabriquées par les partenaires vont devoir être modifiées en profondeur (refroidissement ou autre) ou si une optimisation du bios pourra être suffisante, ou alors, pourquoi pas, une reprise des fréquences qui devront être revues à la baisse pour que les cartes puissent enfin devenir stables !