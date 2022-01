OSS 117: Alerte rouge en Afrique noire.

Sortie DVD/BLURAY du 04 décembre 2021.







Durée : 1h56.



Genre : Comédie, Espionnage, Aventure.



Avec : Jean Dujardin, Pierre Niney, Fatou N'Diaye, Wladimir Yordanoff, Habib Dembélé, Natacha Lindinger, Gilles Cohen, Pol White.



Résumé : OSS 117 a de beaux restes mais il a vieilli et il est surpassé en tout par le jeune OSS 1001. Or OSS 1001 est probablement dans le pétrin au Kenya, en Afrique. OSS 117 est ressorti du placard où il faisait de l'informatique et envoyé sur le terrain.



Un trailer du film : Cliquez ICI.



Note : 6./10 (Votants : 7 275 Internautes).



