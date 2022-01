Logitech lance la souris sans fil Signature M650 et Signature M650 For Business.



Logitech présente la nouvelle souris sans fil Signature M650 et la souris sans fil Signature M650 for Business, disponibles en tailles moyenne et grande. Les deux souris sans fil utilisent un récepteur USB Logi Bolt doté de la technologie Logi Bolt Wireless. Outre les deux tailles, la souris sans fil est également disponible en version pour gauchers, offrant ainsi une meilleure expérience à un plus grand nombre de personnes.







La souris sans fil Logitech Signature M650 n'existe qu'en version pour droitier, mais en cinq couleurs différentes : rouge, blanc cassé, rose, graphite et bleu classique. D'autre part, la souris sans fil Logitech Signature M650 for Business est disponible en version pour droitier et pour gaucher, les deux versions étant disponibles uniquement dans les couleurs graphite et blanc cassé.



Précise, silencieuse et durable



Qu'il s'agisse de travailler sur un document ou de naviguer sur un site Web, la SmartWheel de la Signature M650 permet d'obtenir la précision nécessaire et la vitesse en un instant. La Signature M650 et la Signature M650 L, de plus grande taille, sont également dotées de la technologie SilentTouch, qui réduit le bruit des clics de 90 % par rapport à la souris Logitech M185, idéale pour cliquer pendant un appel vidéo. Profitez d'une connexion sans fil puissante et d'une batterie qui dure jusqu'à deux ans, pour une tranquillité d'esprit totale.



Conçue pour la productivité avec les Options+ de Logitech



Avec deux tailles et une option pour gauchers, une forme profilée, une zone de pouce souple et une poignée latérale en caoutchouc, le design inclusif de la Signature M650 vous permet de travailler confortablement pendant de longues heures et vous donne la possibilité de personnaliser les boutons latéraux en raccourcis favoris avec Logitech Options+. Le Logitech Signature M650 fonctionne avec les systèmes d'exploitation Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iOS et Android. Connectez-vous en un instant via le Bluetooth Low Energy ou le récepteur USB Logi Bolt.



Fabrication écologique



La conception durable prend en compte les impacts environnementaux et sociaux dès l'approvisionnement en matières premières et jusqu'à la fin de vie. Chez Logitech, les produits sont conçus pour offrir une expérience utilisateur exceptionnelle et minimiser l'empreinte environnementale. C'est pourquoi une partie des pièces en plastique du Signature M650 est fabriquée à partir de plastique recyclé après consommation (PCR) - 64 % pour le graphite, 26 % pour le blanc cassé et 26 % pour le rose. Le programme PCR de Logitech illustre l'engagement de la marque en matière de conception durable et garantit que les plastiques des produits électroniques grand public en fin de vie ont une seconde vie. Les initiatives actuelles visant à étendre cet engagement signifient qu'environ la moitié des souris et des claviers du plus grand portefeuille de Logitech comprennent un certain niveau de plastique PCR et que les nouveaux produits introduits utiliseront du plastique PCR, dans la mesure du possible.



Disponibilité et Prix



Les souris Logitech Signature M650 seront disponibles en janvier 2022 sur Logitech.com et chez d'autres détaillants internationaux. Le prix de détail suggéré pour la Signature M650 et la Signature M650 L de plus grande taille est de 39.99 Dollars.



Pour plus d'informations, veuillez consulter les liens ci-dessous :



- Logitech Signature M650 Wireless Mouse : Cliquez ICI,

- Logitech Signature M650 for Business Wireless Mouse : Cliquez ICI.



VORTEZ