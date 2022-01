[CES 2022] ASUS dévoile le Zenbook 14 OLED, un ordinateur portable Intel Evo avec Alder Lake.



Dans le cadre de sa volonté de mettre à niveau ses gammes existantes d'ordinateurs portables et d'ordinateurs bloc-notes avec le dernier et le meilleur matériel disponible, ASUS a annoncé au cours du CES 2022 qu'elle avait rafraîchi et mis à jour sa gamme Zenbook pour l'année à venir. Cela inclut les variantes Intel et AMD de sa série Zenbook 14 OLED. La version Intel (UX3402) est équipée du dernier processeur mobile Alder Lake de 12e génération, ainsi que d'un SSD PCIe 4.0 de 1 To, de deux ports Thunderbolt 4 Type-C et d'un écran tactile OLED de 14 pouces de 2880 x 1800.







Comme il est de coutume lorsqu'Intel et AMD lancent une nouvelle génération de processeurs mobiles, tous les fabricants d'ordinateurs portables et de notebooks suivent le mouvement avec un flot de nouveaux modèles et de rafraîchissements. Qu'il s'agisse d'un design entièrement nouveau ou d'une simple mise à jour avec le dernier matériel, ASUS cherche à moderniser sa gamme pour 2022 avec un mélange des deux. Cela inclut la technologie ASUS Intelligent Performance Technology (AIPT) en tandem avec les derniers processeurs mobiles Alder Lake de 12e génération d'Intel, ainsi qu'un nouveau design monogramme sur le couvercle avec une variété d'options de couleurs disponibles.







Bien que nous n'ayons pas d'images officielles à l'heure où nous écrivons ces lignes de l'ASUS Zenbook 14 OLED (UX3402), nous savons qu'il sera disponible en Aqua Celadon ou Ponder Blue, avec un design unique inspiré du japonais Kintsugi sur le couvercle. Parmi les autres caractéristiques notables de l'UX3402, on trouve une webcam sur la lunette supérieure avec des filtres et des fonctionnalités de webcam MyASUS améliorés. Une batterie lithium-polymère de 75 Wh permet de maintenir l'appareil sous tension pendant les déplacements.



Les spécifications principales comprennent la prise en charge d'un processeur Intel Core i7-1260P, avec jusqu'à 16 Go de mémoire LPDDR5 5200 MT/s et jusqu'à 1 To de stockage NVMe PCIe 4.0 x4. Il y a un écran tactile OLED 16:10 de 14 pouces qui prend en charge une résolution de 2880 x 1800 avec un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz et a un rapport écran/corps de 90%. Le panneau lui-même a une gamme de couleurs 100% DCI-P3 qui est validé par Pantone, est certifié VESA HDR 500.



L'ASUS Zenbook 14 OLED UX3402 a une épaisseur de 16,9 mm et pèse seulement 1,39 KG, ce qui en fait une option ultra-portable, et il est également conforme à la plateforme d'ordinateur portable Evo d'Intel. En ce qui concerne les entrées-sorties, il comprend deux ports Thunderbolt 4 Type-C, un port USB 3.2 G2 Type-A avec une prise audio combo de 3,5 mm, une sortie vidéo HDMI 2.0 et un lecteur de carte microSD. ASUS inclut également un clavier ErgoSense de taille normale avec un pavé tactile ErgoSense intégré, qui se double d'un Numpad.



L'ASUS Zenbook 14 OLED UX3402 avec Alder Lake sera disponible au cours du deuxième trimestre 2022, mais ASUS ne nous a pas communiqué les prix pour le moment.



ANANDTECH