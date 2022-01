[CES 2022] ASUS annonce les moniteurs de jeu ROG Swift OLED PG48UQ et PG42UQ.



Complément d'informations sur la News du 06 janvier 2022.



ASUS est l'une des sociétés qui se présente au CES avec un grand nombre d'annonces de nouveaux produits, car elle est impliquée dans un large éventail de matériel informatique et de périphériques. À cette fin, ASUS a dévoilé deux nouveaux moniteurs de jeu ROG pour ceux qui recherchent de grands écrans, le ROG Swift OLED PG48UQ de 48 pouces et le ROG Swift OLED PG42UQ de 42 pouces. Les deux modèles présentent des spécifications impressionnantes, notamment des résolutions de 3840 x 2160 (4K), des taux de rafraîchissement de 120 Hz et des temps de réponse GTG ultra rapides de 0,1 ms.







Il existe un grand nombre de moniteurs différents sur le marché, des plus économiques aux plus chers et aux plus riches en fonctionnalités. Il n'y a pas beaucoup de choix en termes de moniteurs de jeu OLED. Bien que les modèles OLED présentent des avantages par rapport à leurs homologues conventionnels, notamment de meilleurs taux de contraste, ils sont généralement vendus à des prix élevés. ASUS propose deux nouvelles options pour les utilisateurs à la recherche d'un écran de jeu OLED de grande taille : le ROG Swift OLED PG48UQ de 48 pouces et le ROG Swift OLED PG42UQ de 42 pouces, qui, selon ASUS, est le premier écran de jeu OLED 4K de 42 pouces au monde.







Les ASUS ROG Swift OLED PG48UQ et PG42UQ présentent des caractéristiques identiques, hormis la taille globale de l'écran. Il s'agit notamment d'une dalle OLED avec un revêtement antireflet et microtexture et un format 16:9 avec des résolutions prises en charge jusqu'à 3840 x 2160. En regardant les spécifications plus fines, ASUS liste un temps de réponse de 0,1 ms GTG (gris à gris), avec un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz. D'autres spécifications comprennent une véritable profondeur de couleur de 10 bits avec un calibrage DCI-P3 de 98% à partir de l'usine. ASUS annonce également un taux de contraste de 1 000 000:1 et dispose de la technologie VRR et des modes ALLM pour les joueurs sur console.



En ce qui concerne les entrées/sorties, les deux moniteurs sont équipés de deux entrées vidéo HDMI 2.1, deux HDMI 2.0 et une DisplayPort 1.4, ainsi que d'un hub USB et de deux prises audio de 3,5 mm comprenant une sortie de ligne et une prise pour écouteurs. En ce qui concerne le hub USB, ASUS n'a pas précisé le type de port, les générations combien de ports USB il y a pour le moment.



À l'heure où nous écrivons ces lignes, ASUS n'a pas précisé quand les ROG Swift OLED PG48UQ ou PG42UQ seront vendus au détail ni combien ils coûteront.



ANANDTECH