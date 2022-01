[CES 2022] ASRock annonce les cartes mères B660, B660M et H670 Steel Legend.



Au CES 2022 de Las Vegas, ASRock a dévoilé plusieurs nouvelles cartes mères de la série 600. Il s'agit notamment de trois modèles de la série Steel Legend, un B660, un B660M et un modèle H670. Tous les trois peuvent supporter jusqu'à 128 Go de mémoire DDR4, incluent un codec audio HD Realtek ALC897, ainsi qu'un port unique 2,5 GbE, et suivent tous le même design à thème de camouflage urbain Artic, chacun avec une alimentation annoncée à 9 phases.







Intel a annoncé un total de 22 nouveaux processeurs Alder Lake Desktop-S, allant des Celerons économiques à partir de 42 dollars aux Core i3, i5, i7 et i9 plus performants et finalement plus chers. Intel a également lancé trois nouveaux chipsets pour compléter les processeurs, dont les H670, B660 et H610. Parmi les nouveaux modèles de la série 600 livrés par ASRock et conçus pour les utilisateurs disposant d'un budget plus serré que celui du Z690, on trouve trois cartes mères de la marque Steel Legend conçues pour la plateforme Alder Lake d'Intel avec de la mémoire DDR4.







Les ASRock H670 Steel Legend et B660 Steel Legend ont des spécifications très similaires, puisqu'ils sont équipés d'un PCB ATX à 6 couches. Les deux modèles disposent de deux emplacements PCIe 5.0 pleine longueur pouvant fonctionner en x16 et x8/x8, et de trois emplacements PCIe 3.0 x1. Les deux modèles comprennent quatre ports SATA capables de prendre en charge les matrices RAID 0, 1, 5 et 10, ainsi qu'un connecteur USB 3.2 G2x2 Type-C en façade.







La différence entre les modèles H670 et B660 Steel Legend est que le troisième emplacement PCIe 4.0 pleine longueur fonctionne à x4 sur le H670 Steel Legend (x2 sur le B660), et les trois emplacements PCIe 4.0 M.2 peuvent supporter jusqu'à x4, tandis que le B660 Steel Legend dispose de deux emplacements PCIe 4.0 x4 M.2, avec un emplacement PCIe 3.0 x 2 M.2.



Les modèles ASRock H670 et B660 Steel Legend peuvent tous deux supporter jusqu'à 128 Go de DDR4-5000 sur quatre emplacements mémoire. Les autres caractéristiques comprennent un contrôleur Realtek RTL8125BG 2.5 GbE, un codec audio Realtek ALC897 HD, ainsi qu'un emplacement Key-E M.2 pour les utilisateurs souhaitant ajouter une interface sans fil.







Sur le panneau arrière du H670 Steel Legend se trouvent un port USB 3.2 G2 Type-C, un port USB 3.2 G2 Type-A, deux ports USB 3.2 G1 Type-A et quatre ports USB 2.0. Le H670 Steel Legend dispose également d'un codec audio HD Realtek ALC897 qui alimente trois prises audio de 3,5 mm. Le B660 Steel Legend possède un panneau arrière similaire, sans la connectivité USB 3.2 G2, avec un port USB 3.2 G1 Type-C, quatre ports USB 3.2 G1 Type-A et deux ports USB 2.0. La version B660 utilise également un codec audio HD Realtek ALC897 mais utilise l'espace supplémentaire et inclut cinq prises audio de 3,5 mm et une sortie optique S/PDIF.



Les Steel Legends B660 et H670 comprennent tous deux un bouton pratique de rappel du BIOS, un port combo PS/2 et une paire de sorties vidéo composée d'un HDMI 2.1 et d'un DisplayPort 1.4.







La dernière est la ASRock B660M Steel Legend, qui a un circuit imprimé de taille micro-ATX plus petit mais qui a moins de slots PCIe que la version de taille ATX en raison de contraintes de taille. Il comprend un emplacement PCIe 5.0 x16 pleine longueur, deux emplacements PCIe 3.0 x1 et deux emplacements M.2 PCIe 4.0 x4. Les autres options de stockage comprennent six ports SATA, dont quatre sont alimentés par le chipset et prennent en charge les matrices RAID 0, 1, 5 et 10, tandis qu'un contrôleur SATA ASMedia ASM1061 alimente les deux autres.



L'ASRock B660M Steel Legend dispose également de quatre emplacements mémoire prenant en charge la mémoire DDR4-5000 et une capacité maximale de 128 Go. La face arrière comporte quatre ports USB 3.2 G1 Type-A et deux ports USB 2.0, avec un contrôleur Realtek RTL8125BG 2.5 GbE et un codec audio Realtek ALC897 HD qui alimente cinq prises audio de 3,5 mm et une sortie optique S/PDIF. On trouve aussi un port combo PS/2, une paire de sorties vidéo HDMI 2.1 et DisplayPort 1.4, ainsi qu'un petit bouton Flashback du BIOS.



A l'heure où nous écrivons ces lignes, ASRock n'a pas précisé quand les cartes mères H670, B660 et B660M Steel Legend seront disponibles dans le commerce, ni quel sera leur prix.



