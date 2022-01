Clubic se pose la question de la fiabilité des processeurs AMD vs Intel

Il y a des statistiques qui ne mentent pas, et des faits qui peuvent s'inverser d'une série de processeurs à une autre. C'est en tout cas ce que présente notre confrère Clubic dans son article dédié à la fiabilité des processeurs, et il y a de grosses surprises à la clé !

Puget Systems a publié en toute fin d'année 2021 des statistiques internes portant sur la fiabilité des principaux composants informatiques. Sur le terrain des processeurs , les références d'Intel arrivent en tête.

Lire la suite, et il y a de belles surprises...

« Shop Failure » : pannes recensées en phase de test ou à la réception des composants, et « Field Failure » : pannes observées après livraison au client final © Puget Systems