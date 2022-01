Qu'est-ce que le RAMP d'AMD ? Quelles sont les différences avec les profils XMP d'Intel ?

Tout comme Intel, AMD aussi veut proposer un système pour régler la DDR5 au-delà des spécifications du JEDEC. Mais si vous connaissez les réglages XMP de Intel, quelles seront les différences avec le nouveau RAMP d'AMD ?

Notre confrère Clubic vous explique tout ceci dans un article bien rédigé et ludique :

D'approvisionnement très difficile et proposée à des tarifs exorbitants, la nouvelle mémoire vive – la DDR5 SDRAM – n'est pas attendue avant le second semestre 2022 chez AMD qui voudrait aligner le lancement de sa plateforme AM5 avec une plus large disponibilité des barrettes.

Lire la suite