Microsoft Defender pourrait bientôt offrir une protection contre les logiciels malveillants pour les appareils Android et Mac également.



Certains auront peut-être du mal à le croire, mais la protection antivirus intégrée de Windows est plutôt bonne aujourd'hui, et ce depuis un certain temps. La routine Defender passe les tests des agences indépendantes de tests AV. Contrairement à d'autres solutions AV, cependant, il est exclusif à la plate-forme Windows pour les consommateurs. Peut-être plus pour très longtemps.







Si vous vous rendez sur le Microsoft Store, vous trouverez une entrée pour "Microsoft Defender Preview" avec "Microsoft Corporation" comme développeur. Le téléchargement est gratuit, mais nous ne vous conseillons pas de l'essayer - ne laissez pas la santé et la sécurité de votre PC entre les mains d'un aperçu. Mais ce qui est intéressant, c'est la description.



"La sécurité, simplifiée. Microsoft Defender est votre défense personnelle contre les menaces numériques. Sécurisez vos appareils sur tous les systèmes d'exploitation, y compris Windows, Apple et Android", peut-on lire dans la description.



Notez que la solution d'entreprise, Microsoft Defender for Endpoint, est en fait disponible pour Android, iOS et Mac. Mais pour les systèmes grand public, Defender est uniquement sur Windows. Il semble que cela va changer dans un avenir proche, si l'on se fie en partie à la description de l'application de prévisualisation dans le Microsoft Store.



En outre, @Alumia_Italia a divulgué ce qui semble être des rendus officiels de Microsoft Defender fonctionnant sur Android (voir photo ci-dessus) et Mac. Voici un aperçu de ce dernier...







Selon les gens de Window Latest, c'est réel et le projet multiplateforme a pour nom de code Gibraltar. Ils affirment qu'il restera gratuit sur Android, iOS et macOS, tout comme il l'est sur Windows. Il sera également disponible pour tous (et pas uniquement pour les entreprises).



Il est intéressant de noter qu'il s'agit davantage d'un hub et d'un tableau de bord de sécurité que d'un remplacement pur et simple des solutions de sécurité existantes. C'est ce que laissait également entendre une description précédente de l'application dans le Microsoft Store.



"Microsoft Defender est une application de sécurité qui vous apporte la tranquillité d'esprit. Grâce à notre tableau de bord personnalisé, vous pouvez visualiser l'état de la sécurité de votre appareil Windows et des autres appareils connectés (Mac, iOS et Android) en un seul endroit", peut-on lire dans la description.



L'intérêt est de pouvoir garder un œil sur différents systèmes fonctionnant sur différentes plateformes. Par exemple, le hub vous donnera un aperçu de votre PC, de votre iPhone et de votre tablette Android (si c'est ce que vous utilisez). Apparemment, vous pouvez également ajouter des membres de votre famille et personnaliser l'expérience d'autres manières.



On ne sait pas exactement quand l'aperçu multiplateforme de Microsoft Defender sera lancé.



HOTHARDWARE