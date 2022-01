Les drivers GeForce Game Ready 511.23 pour tous les GPU NVIDIA.







Après les drivers Studio 511.09 puis le pilote GeForce 511.17 mais réservé aux GPU GeForce RTX 3080, NVIDIA propose comme prévu aujourd'hui, 14 janvier 2022, son premier pilote GeForce Game Ready de la branche R510 à destination de tous les GPU GeForce. Cette nouvelle version est numérotée 511.23.







Nous avons déjà abordé les nombreux changements apportés par cette branche R510 grâce aux release notes 511.17 complètes publiées en début de semaine. Il serait cependant dommage de ne pas parler encore une fois des nombreuses nouveautés apparaisses depuis la branche R495 (versions 497.xx).



Plusieurs nouveaux GPU supportés



Comme nous l'avons vu mardi dernier, les nouvelles cartes graphiques GeForce RTX 3080 équipées de 12 Go de mémoire GDDR6X sont désormais supportées par les drivers 511.xx. Ce nouveau GPU correspond à la puce GA102-220 (identifiant matériel PCIVEN_10DE&DEV_220A) et dispose toujours d'un hashrate de minage de cryptomonnaies bridé (LHR).



D'après nos observations, nous pouvons aussi vous dire que ces drivers 511.23 supportent dorénavant les GPU mobiles GeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU et GeForce RTX 3080 Ti Laptop GPU. Pourtant, les premiers PC portables dotés de ces GPU survitaminés ne seront pas disponibles avant le premier février 2022. Nous constatons aussi le support du GPU mobile d'entré de gamme GeForce MX550 mais pas encore de l'édition GeForce MX570.



Nous pouvons également vous annoncer le support d'une nouvelle révision matérielle de la carte GeForce RTX 3060 Ti (PCIVEN_10DE&DEV_2414) sur laquelle nous n'avons aucune information pour le moment. Après les GeForce RTX 2060 12 Go et GeForce RTX 3080 12 Go, s'agit-il à nouveau d'une augmentation de mémoire ?



En revanche, le GPU desktop GeForce RTX 3050 est toujours absent de ces drivers 511.23 alors que sa disponibilité théorique est prévue pour le 27 janvier 2022. Nous aurons donc encore droit à une mise à jour d'ici-là.



NVIDIA ajoute le Deep Learning Dynamic Super Résolution



Outre le support de ces nouveaux produits, le principal changement des drivers 511.17 et 511.23 vient de la prise en charge de la nouvelle fonctionnalité Deep Learning Dynamic Super Resolution (DLDSR) c'est à dire le mode super résolution dynamique (DSR) que nous connaissons déjà mais qui fait maintenant appel à l'intelligence artificielle pour améliorer nettement les performances. Ainsi, grâce aux cœurs Tensor des GeForce RTX, le mode DLDSR 2.25x (résolution de 1620p) offre une qualité d'image équivalente au mode DSR 4x (2160p) pour un affichage en 1080p mais avec des performances 30 % supérieures.



Pour rappel, l'option Deep Learning Dynamic Super Resolution doit être activée dans le panneau de configuration NVIDIA Control Panel et il est possible de sélectionner le coefficient désiré : 1,78x (2560x1440) ou 2,25x (2880x1620). Tous les jeux sont compatibles avec cette option.



DLSS et Reflex pour God of War



Le portage PC Windows du jeu d'action-aventure God of War étant désormais achevé, NVIDIA le prend bien sûr en charge dans ces drivers Game Ready 0-day 511.23 comme c'était d'ailleurs censé être le cas depuis la version 511.17. NVIDIA se targue que God of War soit d'ores et déjà compatible avec la technologie DLSS qui améliorerait les performances de ce titre jusqu'à 45 % en 4K si l'on en croit NVIDIA mais aussi avec la technologie Reflex pour réduire la latence jusqu'à 22 %. Reflex fonctionne à partir des GPU GeForce GTX 900 Series alors que DLSS requiert un GPU GeForce RTX 20/30 Series.



D'autres jeux bénéficient directement de ces drivers 511.23. Il s'agit essentiellement de GRIT, Hitman III, Monster Hunter Rise, The Anacrusis ou encore Tom Clancy's Rainbow Six : Extraction.



Support du Dynamic Refresh Rate de Windows 11



Un autre changement important dont NVIDIA parle dans les notes de version du pilote 511.23 concerne le support de la fonctionnalité Dynamic Refresh Rate (DRR) du système d'exploitation Windows 11. Il faut donc croire que les précédents drivers WDDM 3.0 ne la supportaient pas ou du moins pas parfaitement.



Si cela fait maintenant plusieurs années que les fabricants de PC nous proposent des solutions graphiques à fréquence de rafraîchissement variable qui offrent un meilleur confort visuel en synchronisant le rendu des images effectué par le GPU avec leur affichage sur l'écran, l'adoption de cette technologie s'est faite un peu à marche forcée sous l'impulsion de NVIDIA avec le G-SYNC rejoint peu après par AMD avec le FreeSync qui utilise le standard VESA Adaptive-Sync.



Le fonctionnement de l'affichage à fréquence variable sous Windows s'est donc fait non sans mal et de multiples adaptations au fil des années dans l'OS lui-même, les pilotes graphiques, les firmwares de moniteurs, les patchs de jeux ont été nécessaires pour arriver aujourd'hui à quelque chose de viable.



Microsoft essaye toutefois d'apporter petit à petit sa pierre à l'édifice pour démocratiser le rafraîchissement variable. En 2019, Microsoft ajoutait par exemple l'option Variable Refresh Rate (VRR) dans le système Windows 10 1903 qui permet de forcer un taux de rafraîchissement variable avec tous les jeux basés sur l'API DirectX 11 même s'ils ne supportent pas cette technologie nativement.



Toutefois, il restait un défaut majeur dans Windows 10 puisque l'utilisateur ne pouvait sélectionner qu'une unique fréquence de rafraîchissement dans les propriétés du moniteur. Or il n'y a aucun intérêt à rafraîchir l'image à 120 Hz, 144 Hz voire plus dans de nombreux cas de figure (traitement de texte, surf Internet...). De telles fréquences présentent d'ailleurs l'inconvénient de consommer beaucoup d'énergie ce qui est particulièrement problématique sur les ordinateurs portables dont l'autonomie de la batterie chuttait alors drastiquement. L'utilisateur peut évidemment limiter l'écran manuellement à 60 Hz dans les réglages lorsque des fréquences supérieures ne sont pas requises mais cela n'est guère pratique de jongler constamment entre les fréquences.



Pour corriger ce problème, Microsoft a introduit dans Windows 11 la nouvelle fonction Dynamic Refresh Rate qui permet au système de détecter automatiquement l'usage qui est fait du PC (bureautique, jeu, vidéo...) et si l'affichage peut se contenter de 60 Hz ou bien si un affichage dynamique jusqu'à 120 Hz (ou plus suivant la configuration) présente un intérêt. L'autonomie des PC portables devrait donc être fortement améliorée grâce à cette option DRR désormais officiellement supportée par les drivers NVIDIA.



D'autres améliorations encore



Parmi les autres nouveautés des drivers 511.23, on peut citer le support des API Vulkan 1.2.194 et CUDA 11.6 ainsi que des améliorations pour l'API OpenCL comme un compilateur à la volée (JIT). N'oublions pas d'évoquer les nouveaux filtres Freestyle, le nouveau pilote HD Audio, la certification G-SYNC Compatible de plusieurs moniteurs supplémentaires et la correction de plusieurs bugs.



Nouveaux moniteurs certifiés G-SYNC



- AOC AG275QG3R4B+,

- AOC AG275QXE,

- AOC Q32G3WG3,

- Dell G2723HN,

- HP OMEN 27i IPS,

- MSI MPG321UR-QD,

- Philips 24M1N3200ZA,

- ViewSonic VX3220-4K-Pro.



Une petite vidéo de présentation - GeForce Powered Low Latency in God of War : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 511.23 WHQL pour Windows 10/11 64 bit (x64) : Cliquez ICI.



