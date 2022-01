Le Ryzen 7 5800X3D va être difficile à obtenir en raison de la production complexe de cache empilé.



L'AMD Ryzen 7 5800X3D sera le seul processeur grand public à inclure un V-Cache 3D empilé supplémentaire, situé au-dessus des matrices de calcul. Et comme c'est difficile et coûteux, le processeur pourrait finir par être une édition limitée.







Selon les sources de Digitimes, la technologie SoIC 3D de TSMC n'est pas encore en phase de production en volume, et une capacité limitée est disponible et allouée aux puces d'entreprise. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) est en train de construire une nouvelle usine d'emballage sophistiquée à Chunan, Taiwan, qui devrait être opérationnelle plus tard cette année, bien qu'elle ne soit pas prête à temps pour la production en volume du 5800X3D avant la sortie de Zen 4 plus tard cette année.



AMD pense que la présence de toute cette mémoire cache L3 supplémentaire se traduira par une augmentation significative des performances de jeu par rapport au 5800X standard, qui n'est pas exactement une mauviette en premier lieu. Mais avec la récente sortie d'Alder Lake, cela pourrait être suffisant pour récupérer la position de numéro 1. L'idée est que les applications sensibles à la latence, comme les jeux, bénéficieront du fait qu'elles n'auront pas à accéder à la DRAM aussi fréquemment qu'elles le devraient autrement.



Bien qu'AMD affirme que cette technologie peut fournir une augmentation de 15 % des performances, ce qui est suffisant pour le placer devant le 12900K, nous réserverons notre jugement final jusqu'à ce que nous ayons eu la chance de tester le 5800X3D par nous-mêmes lorsque nous l'examinerons.



La mise en vente du Ryzen 7 5800X3D est prévue pour le printemps 2022, il faudra donc attendre quelques mois de plus. Si la capacité de fabrication limitée de TSMC subsiste jusqu'au milieu de 2022 ou au-delà, il est possible que le 5800X3D reste un processeur de niche. Il devrait être remplacé par les processeurs Zen 4 au cours du deuxième semestre de 2022.



