Thermaltake The Tower 100 ajoute deux nouvelles teintes : turquoise et vert course.



Thermaltake a présenté les variantes de couleur Turquoise et Racing Green du minuscule boîtier PC de type tour de la série The Tower 100. Le boîtier PC de style tour compatible mini-ITX qui a été mis en vente en février 2021.











En juillet 2021, les modèles "The Tower 100 Racing Green" (numéro de modèle CA-1R3-00SCWN-00) et "The Tower 100 Turquoise" (numéro de modèle CA-1R3-00SBWN-00) ont été annoncés. Elles seront vendues sur le marché national pour la première fois.



Avant de nous intéresser à la véritable machine, jetons un coup d'œil à "The Tower 100" tel qu'il est décrit dans le tableau des spécifications. Mini-ITX est le seul facteur de forme pris en charge, ce qui est classé comme un boîtier de PC de type mini-tour. La plaque d'acier laminé à froid (SPCC) est le matériau principal, tandis que du verre trempé de 4 mm d'épaisseur est utilisé sur trois côtés et que le plastique est utilisé comme matériau secondaire.



Extérieurement, le carré mesure 266 mm de largeur et 266 mm de profondeur. Sa hauteur est de 462,8 mm, ce qui équivaut à peu près à la hauteur d'un minuscule boîtier de PC compact de taille moyenne. Le poids est de 6,1 kg, ce qui est très important pour un boîtier PC mini-tour en raison de l'utilisation de plusieurs panneaux latéraux en verre trempé.



Le prix est de : 110 Dollars.



