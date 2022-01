ASUS a annoncé la carte mère ProArt Z690-CREATOR WIFI équipée de Thunderbolt 4.



Le ProArt Z690-Creator WiFi donne aux créateurs de tous niveaux les moyens d'agir en maximisant les performances des processeurs Intel Core de 12e génération avec un matériel et des logiciels puissants, un refroidissement efficace et une connectivité rapide comme l'éclair, notamment Thunderbolt 4, Ethernet 10 Go et 2,5 GB embarqué, plus WiFi 6E.















Elle est équipé d'une puce LAN 2,5 Gigabit d'Intel, d'une puce LAN sans fil Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2 de Marvell et d'une puce LAN 10 Gigabit de Marvell. En outre, il prend en charge les toutes dernières spécifications PCI-Express 5.0 (x16) x2 (x16, x8 / x8) et DDR5-6000 x 4 (jusqu'à 128 Go). L'alimentation est un design à 16 + 1 phases avec un étage de puissance de 70A, le stockage est SATA3.0 (6Gbps) x8, M.2 x4, le slot d'extension est PCI-Express5.0 (x16) x2, et PCI-Express3.0 (x4 / x16 form) est installé.



Le circuit audio est un son surround 7.1 canaux par Realtek S1220A, et il présente des caractéristiques uniques telles que "AI overclocking", "AI cooling", "creation first", et "2-way AI noise cancellation".



Performances de la prochaine génération



Grâce à une alimentation du processeur adaptée et à la prise en charge des dernières mémoires hautes performances, le ProArt Z690-Creator WiFi répond facilement aux exigences des derniers processeurs Intel Core de 12e génération. Il est doté d'une conception VRM intelligente prévue pour 70 ampères, ainsi que de composants soigneusement sélectionnés et d'optimisations de la disposition de la mémoire pour les tâches multithread telles que l'animation 3D, le rendu vidéo et la compilation de logiciels.



Optimisation intelligente



La ProArt Z690-Creator WiFi offre des outils simples et flexibles qui améliorent presque tous les aspects de votre système de création de contenu, vous offrant ainsi le contrôle rapide et intuitif nécessaire à un flux de travail efficace. Il dispose d'un réglage dynamique automatisé avec l'overclocking AI et le refroidissement AI. En outre, le logiciel CreationFirst hiérarchise et optimise votre trafic réseau pour des performances en ligne plus rapides et sans décalage.



Conception complète du refroidissement



Maintenir la stabilité du système sous de lourdes charges est d'une importance capitale, c'est pourquoi le ProArt Z690-Creator WiFi dispose d'un système de refroidissement complet avec de grands dissipateurs de chaleur VRM et de chipset qui trouvent le bon équilibre entre la surface et la masse. L'intégration de composants haut de gamme et la présence de plusieurs ventilateurs sont également des éléments de conception essentiels qui constituent la meilleure base pour les systèmes de création de contenu.



Voici la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



THE GURU3D