CORSAIR a lancé le K100 RGB OPX GOLD.

CORSAIR a annoncé le lancement sur le marché de l'édition limitée du clavier de jeu K100 RGB OPTICAL GOLD (numéro de modèle : CH-912A21A-NA).







Un modèle de couleur or dans le schéma de couleurs existant "K100 RGB", qui serait fabriqué en très petites quantités, est également disponible. Son entrée est ultra-rapide, et son endurance est 150 millions de fois supérieure à celle d'un interrupteur mécanique. Ceci est dû au CORSAIR OPX RGB. Un clavier de taille normale avec une disposition en anglais, une charge sur les touches de 45 g, un point d'actionnement de 1,0 mm et aucun décalage dans le fonctionnement sont autant de caractéristiques de cet appareil.



En outre, il comprend un taux d'interrogation extrêmement rapide de 8 000 Hz et six touches macro spécialisées compatibles avec le logiciel Stream Deck d'Elgato. Il est compatible avec iCUE, un système de contrôle intelligent et est équipé d'une molette iCUE, qui permet de changer d'application ainsi que d'effectuer diverses opérations sur les médias. La mémoire embarquée a une capacité de 8 Mo et peut stocker jusqu'à 200 profils. L'interface est constituée d'un port USB 3.0 et d'un port USB 2.0 qui fait office de pass-through.



Les dimensions extérieures sont de 167 mm en largeur, 471 mm en longueur et 39 mm en hauteur, pour un poids d'environ 1,35 kg. Le produit comprend, entre autres, un jeu de keycaps FPS, un jeu de keycaps MOBA, un extracteur de keycaps et un repose-poignet magnétique.



Le prix est de 245 euros.



