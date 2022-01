Scythe présente le refroidisseur de CPU Big Shuriken 3 Rev B.



Scythe a présenté aujourd'hui le refroidisseur de CPU à flux supérieur Big Shuriken 3 Rev B. Essentiellement une révision du Big Shuriken 3 de 2019, avec le design du dissipateur inchangé, le nouveau Rev B est livré avec un ventilateur mis à jour, le nouveau Kaze Flex II Slim 120 avec un shroud métallique redessiné, un petit tube du nouveau TIM Thermal Elixir 2, et un support prêt à l'emploi pour le socket Intel LGA1700.















Le nouveau Kaze Flex II Slim inclus est un ventilateur 120 mm de 15 mm d'épaisseur qui prend en entrée PWM à 4 broches, tourne entre 300 et 1 800 tr/min, poussant entre 8 et 48 CFM de flux d'air, à une pression statique allant jusqu'à 1,360 mm H₂O. Son niveau de bruit maximal est évalué à 27,8 dBA. Le Thermal Elixir 2 TIM offre une conductivité de 3,5 W/mK, et est un composé à base d'aluminium-zinc, sans temps de rodage nécessaire.



Pas de date ni de prix pour le moment.



