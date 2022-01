TECHPOWERUP nous propose le test de la : Corsair TX-M Series 750 W.







La ligne Corsair TX-M se compose de trois modèles avec des capacités allant de 550 W à 750 W. Dans cette revue, je vais jeter un coup d'oeil à l'unité de 750 W, qui a assez de puissance pour soutenir un GPU puissant avec un processeur qui ne le goulotte pas. Tous les modèles TX-M disposent d'un câble semi-modulaire pour économiser de l'argent et sont classés en dessous des lignes RMx et RM dans la hiérarchie des alimentations Corsair. De plus, tous sont classés Gold par 80 PLUS et Cybenetics, et le TX750M a un classement sonore Cybenetics A-.







Avec seulement 140 mm de long, les dimensions sont compactes, et le ventilateur à roulement à billes pour le refroidissement mesure 120 mm de diamètre. L'OEM est Great Wall, tandis que Channel Well Technology fournit la plate-forme pour les RM et RMx. La qualité de construction est élevée, avec tous les condensateurs appartenant aux bonnes lignes de Rubycon, Chemi-Con, et FPCAP, des fabricants japonais respectables. Étant donné que le RM750 utilise des condensateurs Elite et Su'scon et bénéficie d'une garantie de dix ans, je me demande pourquoi le TX750M, avec des pièces de meilleure qualité, a trois ans de moins. Apparemment, le coût de fournir une garantie plus longue a augmenté, et Corsair ne voudrait pas créer une concurrence interne entre les lignes. Ceci étant dit, le TX750M utilise de meilleures pièces que le RM750. Actuellement, le prix de vente de ces deux produits est à peu près le même.



