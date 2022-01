Logitech G HUB 2022.1 pour le panneau LED Litra Glow.







Après une ultime mise à jour en décembre, la 2021.13, ajoutant des profils pour des titres phares comme Battlefield 2042, Call of Duty : Vanguard et Halo Infinite, Logitech publie déjà la première version du logiciel G HUB de l'année 2022 pour la configuration des périphériques de jeu de la marque.







S'il est à encore question du support de nouveaux jeux dans ce G HUB 2022.1, un autre changement attire plus notre attention. Il s'agit de la prise en charge d'un nouveau produit nommé Litra Glow Premium Streaming Light et qui vient justement d'être présenté par Logitech. Ce produit Litra Glow n'est rien de plus qu'un panneau d'éclairage à LED destiné aux créateurs, comprendre par là aux youtubeurs, pour qui une bonne luminosité est indispensable à un rendu vidéo de qualité.



Ce système d'éclairage Litra Glow est équipé de la technologie maison TrueSoft qui, selon Logitech, combine des LED de haute qualité et un diffuseur sans bord pour offrir un éclairage optimal avec une restitution précise des couleurs et un rendu naturel des teintes de peaux à l'image.



Avec ce panneau d'éclairage, Logitech complète donc sa gamme de produits destinés aux youtubeurs, gamers et autres influenceurs déjà composée de la webcam StreamCam ou encore des microphones Blue. D'autres produits de la série "for creators" ne tarderont sans doute pas à voir le jour. Logitech semble vouloir rattraper le retard pris sur la marque Elgato, filiale de CORSAIR, qui est déjà très présente sur ce même secteur et propose également des systèmes d'éclairage à LED (Key Light), des micros (Wave), des boîtiers de contrôle (Stream Deck), des périphériques de diffusion et de capture (Game Capture), une webcam (Facecam) et différents accessoires associés (fonds verts, filtres, bras et supports de montage...).



Pour en revenir au logiciel G HUB, qui est quand même l'objet principal de cette actualité, il se trouve que la nouvelle version 2022.1 permet justement de contrôler ce panneau d'éclairage Litra Glow et plus particulièrement l'intensité lumineuse et la température de couleur (chaude ou froide) mais aussi de gérer les préréglages ou tout simplement d'activer/désactiver l'éclairage. Ces réglages sont également possibles grâce à des boutons physiques situés derrière le panneau mais il faut bien avouer que ce n'est pas très pratique et qu'il est quand même plus élégant de gérer cela discrètement en deux clics dans un utilitaire plutôt que de se lever subitement en pleine diffusion pour modifier ces réglages derrière l'écran !



Nouveaux jeux supportés



- Assassin's Creed : Brotherhood,

- Assassin's Creed III,

- Chorus,

- Curved Space,

- Hell Let Loose,

- Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin,

- Orcs Must Die! 3,

- Ruined King : A League of Legends Story,

- Sherlock Holmes Chapter One,

- Sherlock Holmes : Crimes & Punishments,

- The Ascent.



Une petite présentation en vidéo : Cliquez ICI.



Téléchargement



- Application Logitech G HUB 2022.1.3492 pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



