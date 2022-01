BIOSTAR annonce la carte mère Racing B660GTN.



BIOSTAR, l'un des principaux fabricants de cartes mères, de cartes graphiques et de périphériques de stockage, présente aujourd'hui la toute nouvelle carte mère B660GTN. BIOSTAR démarre l'année 2022 avec une toute nouvelle gamme de cartes mères à chipset B660 qui prennent en charge les derniers processeurs Intel de 12e génération. Conçue dans un format Mini-ITX, la nouvelle B660GTN est la plus petite carte mère de la série B660, mais elle offre des caractéristiques puissantes malgré sa petite taille.







Axée sur les créateurs de contenu, les jeux occasionnels et la consommation de contenu, la nouvelle carte mère B660GTN de BIOSTAR présente toutes les caractéristiques d'une carte mère Mini-ITX en 2022. Conçue dans le langage de conception des cartes mères signé BIOSTAR, la B660GTN est dotée de l'éclairage Rock Zone RGB contrôlé par le logiciel Vivid LED DJ, ce qui offre une capacité de personnalisation sans précédent aux utilisateurs qui cherchent à adapter leur construction à leurs goûts.







Avec une prise en charge de la RAM allant jusqu'à 64 Go de DDR4 à travers 2 emplacements DIMM qui peuvent gérer des vitesses d'horloge boostées de 5000Mhz, le B660GTN répond à de multiples cas d'utilisation dans un petit facteur de forme. Il contient un seul emplacement PCI-E 5.0 x16 qui prend en charge les meilleures cartes graphiques du marché et M.2 PCI-E 4.0 (64 Go/s) pour une transmission de données plus rapide qui permet de faire tourner les jeux AAA plus rapidement avec des taux d'images fluides.







Les caractéristiques de gestion de l'énergie propres à BIOSTAR sont omniprésentes dans ses dernières cartes mères ; la B660GTN ne fait pas exception. Grâce à une conception d'alimentation à 9 phases rendue possible par des condensateurs solides durables de 10 000 heures et des inducteurs super durables, la carte mère B660GTN fournit une alimentation stable à tous ses composants, ce qui permet une longue durée de vie du produit avec des performances exceptionnellement fiables.



En outre, la carte mère B660GTN contient un en-tête TPM_SPI, un en-tête Thunderbolt et un en-tête CPU OPT afin de fournir une base riche en fonctionnalités à ses utilisateurs. En ce qui concerne l'entrée/sortie arrière, la carte B660GTN ne fait pas exception à la règle : elle est dotée de nombreux ports USB, dont des ports USB 3.2 Gen2 Type-A et USB 2.0, des ports HDMI et DISPLAY pour une qualité d'image claire et nette, et de la technologie Realtek ALC1220 7.1-ch Blu-ray Audio pour une expérience utilisateur immersive.



En conclusion, la carte mère B660GTN est très performante pour son prix incroyable et son petit format riche en fonctionnalités. Pour les joueurs, les créateurs de contenu ou les consommateurs occasionnels, la B660GTN est la meilleure carte mère Mini-ITX de son genre sur le marché.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP