AMD veut faire coïncider le lancement de la plate-forme AM5 avec la disponibilité de la DDR5.



Il semblerait qu'AMD soit préoccupé par la disponibilité de la mémoire DDR5 sur le marché, du moins si l'on en croit un entretien que Tom's Hardware a eu avec David McAfee, le vice-président et directeur général de l'activité Client Channel chez AMD. Il ne s'agit pas seulement de la disponibilité, mais aussi de la tarification, car McAfee aurait déclaré : " L'une des dynamiques auxquelles nous pensons beaucoup est de savoir comment et quand introduire l'écosystème AM5 et s'assurer que l'approvisionnement en DDR5, ainsi que la tarification de la mémoire DDR5, sont matures et facilement accessibles pour l'utilisateur final ".



Avec les problèmes actuels que les fabricants de modules DRAM rencontrent, à la fois avec les problèmes de personnel liés à la pandémie et la pénurie de PMIC que certains ont, la question est de savoir combien de temps il faudra jusqu'à ce qu'il y ait un approvisionnement régulier de modules DDR5 sur le marché, à un prix raisonnable. Nous ne savons évidemment pas non plus quelles sont les vitesses de DRAM visées par AMD, bien qu'il soit peu probable que la société envisage quelque chose de plus rapide que la spécification JEDEC à ce stade, même si nous nous attendons à ce que des vitesses plus rapides soient également prises en charge.



En dehors des États-Unis, il semble qu'une barrette de 8 Go de mémoire DDR5 bon marché se vende aux alentours de 100 dollars (89 euros), soit environ quatre fois le prix d'une barrette DDR4 similaire. Aux États-Unis, Crucial propose une seule barrette de 8 Go pour 68 dollars, tandis qu'une barrette de 16 Go coûte le même prix qu'une paire de barrettes de 8 Go, soit 137 dollars. Il est peu probable que ce prix corresponde à celui qu'espère AMD et la plupart des modules de mémoire DDR5 sont beaucoup plus chers.







M. McAfee poursuit : " Il se peut donc que d'autres forces, au-delà du produit lui-même, ralentissent ou freinent l'introduction des APU dans ce socket AM5. Vous savez, nous nous attendons à ce qu'il s'agisse d'une introduction en premier lieu pour les passionnés. Et je pense que nous allons devoir surveiller très attentivement la façon dont la transition vers la DDR5 se déroule et la rapidité avec laquelle l'offre et les prix s'alignent pour rendre le produit plus abordable pour un consommateur grand public qui pourrait être plus intéressé par la fabrication d'un produit dans ce socket.



" Bien que l'on s'attende à ce que les APU bénéficient davantage des performances accrues de la mémoire DDR5 que les CPU, en raison de l'augmentation de la bande passante du GPU intégré par rapport à la mémoire DDR4, il semble qu'ils pourraient prendre plus de temps que par le passé pour faire leur apparition chez AMD, si le prix et la disponibilité de la DDR5 ne sont pas corrects.



Cependant, contrairement à Alder Lake d'Intel, il ne semble pas que la plateforme AM5 d'AMD ait une option pour utiliser de la mémoire DDR4, ce qui pourrait être le talon d'Achille de la plateforme dans son ensemble. De même, la série Ryzen 6000 d'APU mobiles pourrait également finir par souffrir, bien qu'AMD affirme que ses partenaires sont "bien positionnés" en ce qui concerne l'approvisionnement en DDR5 et LPDDR5 pour les produits mobiles. L'avenir nous dira comment les choses se dérouleront, mais il semble qu'AMD pourrait s'être mis au pied du mur si l'approvisionnement et les prix ne s'améliorent pas dans les six à douze prochains mois.



